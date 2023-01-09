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宜蘭三星鄉2處落羽松秘境今晚點燈 輕音樂營造浪漫風情

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣三星鄉的2處落羽松秘境今晚點燈了，搭配鳥鳴及流水輕音樂，營造浪漫風情。 圖／鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉的2處落羽松秘境今晚點燈了，搭配鳥鳴及流水輕音樂，營造浪漫風情。 圖／鄉公所提供

一年一度的宜蘭三星落羽松夜間音樂燈廊，在安農溪及破布烏堤防登場。三星鄉公所營造年節氛圍，在安農溪落羽松秘境及破布烏堤防落羽松新秘境設置LED燈飾，今晚亮燈，搭配鳥鳴、流水音效的輕音樂，讓遊客感受浪漫視覺饗宴，身心靈放鬆。

三星鄉公所表示，三星落羽松秘境是宜蘭五大落羽松秘境之一，種植近200株落羽松，今年特別設置多彩變化燈飾，展現紅、藍、綠、紫彩色燈光，寒樹燈影倒映溪中，宛如夜間發光霓虹，在五彩燈光照射下變成一座奇幻森林，散發神秘氛圍；破布烏堤防落羽松新祕境則是整排整齊排列的落羽松，勾勒出數大便是美的景致，營造浪漫氣氛。

鄉長李志鏞說，春節假期將到，除了這兩處落羽松秘境點燈，鄉公所還在三星橋、廣興橋、歪仔歪橋等處以燈飾、燈籠為橋梁妝點；各村重要路口也設置兔年燈飾，打造年節意象，迎接返鄉遊子及各地遊客，歡迎民眾農曆年到三星走春，感受優閒田園風光。

三星落羽松秘境位於田心橋西側，安農北路五段和安農溪之間，一年四季皆有不同風情，鄉公所自108年起每年春節期間都於此設置魔幻燈飾，為民眾增添一處浪漫好去處。

宜蘭縣三星鄉的2處落羽松秘境今晚點燈了，搭配鳥鳴及流水輕音樂，營造浪漫風情。 圖／鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉的2處落羽松秘境今晚點燈了，搭配鳥鳴及流水輕音樂，營造浪漫風情。 圖／鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉的2處落羽松秘境今晚點燈了，搭配鳥鳴及流水輕音樂，營造浪漫風情。 圖／鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉的2處落羽松秘境今晚點燈了，搭配鳥鳴及流水輕音樂，營造浪漫風情。 圖／鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉的2處落羽松秘境今晚點燈了，搭配鳥鳴及流水輕音樂，營造浪漫風情。 圖／鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉的2處落羽松秘境今晚點燈了，搭配鳥鳴及流水輕音樂，營造浪漫風情。 圖／鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉的2處落羽松秘境今晚點燈了，搭配鳥鳴及流水輕音樂，營造浪漫風情。 圖／鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉的2處落羽松秘境今晚點燈了，搭配鳥鳴及流水輕音樂，營造浪漫風情。 圖／鄉公所提供

落羽松 安農溪 春節

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