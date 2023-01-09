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與部落共好 台泥DAKA設立急難救助基金

中央社／ 花蓮縣9日電

台泥花蓮和平廠開放部分場域，成為「DAKA開放生態循環工廠」，今天屆滿3年，台泥宣布，設立和平急難救助基金，助部落家庭急難救助，促進工廠與社區共好。

台灣水泥公司發布訊息表示，成立「財團法人花蓮縣私立和平永續慈善事業基金會」，並邀請和平廠所在的和平村村長以及部落主席3人共同擔任董事，專款專用設立和平急難救助基金，用以幫助因緊急意外、家庭變故及面臨生活困境的兒童與家庭。

台泥表示，DAKA成立的宗旨就是與部落共同展望更美好的未來，是城鎮、工廠、永續、生活的共好。

台泥指出，DAKA自2020年1月9日開放以來，3年內已吸引超過606萬人次造訪。每1名旅客在園區停留消費，都參與了地方共好；園區邀請超商及星巴克進駐，將應支付給台泥的場域租金，轉為公益捐款投入和平國小教育基金。

教育基金主要用在改善學習環境，讓偏鄉孩童也有機會透過校外教學擴展視野；外聘專長講師至部落授課，讓學童有更多元學習機會。而這筆款項將自2月起轉投入和平永續基金會「急難救助基金」。

村民若遭逢重大變故時可以得到即時的援助，對象為設籍1年以上的秀林鄉和平村民，金額為新台幣1萬元，最高上限5萬元，同起事故1年申請1次為限。

台泥表示，在DAKA園區招募訓練部落青年成為生態環境導覽員、設立市集協助部落村民創業，園區內便利超商雇用在地居民比例逐年提升至47%，3年來創造了有別於原本製造業以外的服務產業工作機會。

此外，台泥於2022年疫情期間開設每日往返和平村到花蓮市區的「和平村關懷巴士」，半年以來共有452人次搭乘，多為部落內有就醫需求的長輩；也以和平廠既有機電人才，推出「和平永續宅配修服務」，協助解決偏鄉很難找水電修繕的困擾，至今團隊服務工時達595.5小時。

花蓮 超商 偏鄉

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