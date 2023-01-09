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集結優質農漁產品 花蓮年貨大街14日開賣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府將於1月14日至19日舉辦年貨大街，今年召集90家攤商共襄盛舉，提供許多農漁產品供消費者選擇。記者王思慧／攝影
花蓮縣府將於1月14日至19日舉辦年貨大街，今年召集90家攤商共襄盛舉，提供許多農漁產品供消費者選擇。記者王思慧／攝影

隨著農曆春節將至，花蓮縣政府延續傳統，於1月14日至19日舉辦年貨大街展售活動，除了整合夜市、商圈禮品，經歷去年918地震後的南區鄉鎮，在縣府與各單位支持下，推出優質農漁產品提供消費者辦年貨，盼退去天災、疫情的籠罩，迎接新年好運。

縣府今天舉行年貨大街宣傳記者會，今年召集90家攤商共襄盛舉，有四大展售區域，包括特色年貨年菜暨名店區、傳統南北年貨專區、農漁特產品區、年節伴手禮區，價格皆經濟實惠，還有知名排隊名店駐點。

玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，由於918地震橋梁損毀，農友運送農產品有困難，縣府協助運費補貼真的幫助很大；震後土地隆起約有2、300甲地受到影響，也是縣府配合中央幫忙修復。雖然環境不好，農友照樣提供優質農產品，希望大家多支持辛苦的農民。

富里鄉農會總幹事張素華說，縣府舉辦年貨大街讓小農農產品有機會被看到，農會這次推出優惠，只要消費滿2千元，就送一包1公斤的「幸福平安米」，讓新的一年幸福又平安。

縣府也推出滿額好禮四重送活動，串聯東大門夜市、中華商圈，整合夜市黃金三角，民眾只要在攤位消費滿250元，就能參加抽獎，有機會抽中熱門家電，還可以到遊戲區闖關抽紅包。現場還有限量發送「紅色肉包」、大型氣墊滑梯免費玩，共創好運新氣象。

「春臨洄瀾 福兔旺市—2023花蓮年貨大街展售活動」於1月14日至19日下午5時至10時，在日出香榭大道成功街及重慶路以西區段（自由街旁）開賣。

花蓮縣政府於1月14日至19日舉辦年貨大街展售活動，推出優質農漁產品提供消費者辦年貨。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府於1月14日至19日舉辦年貨大街展售活動，推出優質農漁產品提供消費者辦年貨。記者王思慧／攝影

年貨大街 農會 夜市

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