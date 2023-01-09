影／基隆7歲男童納納霹靂舞國際賽冠軍 IG粉絲專頁破10萬

基隆市中興國小年僅7歲小二學生林李納，自歲5起開始練霹靂舞，他每天從最初2小時增加到6小時 ，看著同學下課出去玩，他都在練習跳舞，拿過全國各地小大獎項，也出國比賽，去年底他在法國拿下兩個國際賽冠軍，苦盡甘來。「很帥啊，我很喜歡跳舞」納納說。

林李納赴法國參加舞蹈大賽，贏得12歲以下組霹靂舞冠軍。林李納的爸爸經營蔥油餅店，夫妻兩人都支持孩子學舞。中興國小校長楊志欽說，才二年級就有好成績，未來大有可為。

納納的父親高中時期是學校熱舞社，周遭朋友都很會跳舞，兒子從小耳濡目染對跳舞駕輕就熟，只要音樂一來，他的身體就不由自主扭動了起來，天生很有韻律感，林爸爸認為他是練舞奇才，從小培養兒子將來成為國手級舞者。

2024年巴黎奧運把霹靂舞納入比賽項目，去年國慶表演出現霹靂舞，納納就是表演者之一，他的頭轉很厲害，不怕摔、不怕痛，很有毅力，因常請假比賽，老師也知道他很會跳舞。

「我是B-BOY，納納，今年7歲，我來自基隆」納納每次比賽時介紹自己。小小年紀就把霹靂發揮得淋漓盡致，他以團名KGB CREW參賽，IG粉絲專頁破10萬，人氣很強。

「因為帥啊，所以我喜歡跳舞」納納說，從5歲開始訓練，從每天的2個小時練習 ，持續慢慢增加到每天6到8小時 ，從不間斷。

「即使遇到逢年過節，我的練習也不間斷，暑假 ，寒假 ，看著所有的人都出門遊玩，我一樣待在家裡或教室練習」納納說，會很累，但很快樂，有一些細節要一練再練，有一頭轉再翻滾的動作，他就練了半年才練好。

李爸爸說，一開始他想「5歲多的孩子，真的有辦法承受這樣的練習嗎？ 」苦練過程中他一直想放棄，但納納有種莫名的毅力 ，耐力 ，即使再辛苦，練習結束後永遠是笑嘻嘻。

李爸爸表示，既然納納都撐得住了 ，爸爸再辛苦也會永遠陪著他，看著他一步一步的進步，就帶著他到處比賽、到處玩，而這也是他跟納納苦練跳舞的小確幸，可以利用到各地比賽時，順便小旅行，最後的夢想是到世界各地比賽。

「努力2年半，我們終於做到了」，李爸爸去年10月受到瑞士、 美國、 日本、法國邀請 ，一個多月去了4個國家比賽 ，最後在法國賽事得到了世界兒童組 1vs1 冠軍， 又參加了法國另一場比賽也得到了冠軍，在法國總共拿了2個冠軍。

納納在台灣大大小小街舞、霹靂舞是常勝軍，得獎無數，從表演賽到國手選拔賽都有亮眼成績。家中擺滿獎盃。還上過很多綜藝節目，如胡瓜的「最強綜藝秀」、吳宗憲的 「綜藝大熱門」、白冰冰的「我愛冰冰秀」。