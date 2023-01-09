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羅東鎮公所「金兔紅包」秒變存錢筒 特色景點圖好走春

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮公所充滿喜氣的「金兔紅包」今天亮相，紅包可以組裝成存錢筒。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所充滿喜氣的「金兔紅包」今天亮相，紅包可以組裝成存錢筒。圖／鎮公所提供

羅東鎮公所近年設計不同的立體紅包，新奇有趣又喜氣，今年推出一體成型「金兔紅包」，透過簡單組裝即可成為實用存錢筒，同時附贈羅東特色景點地圖，引導民眾走春好去處，這次生肖屬兔的民眾可免費獲得金兔紅包，參加公所春節活動也有機會拿到。

鎮長吳秋齡表示，羅東鎮公所推出的金兔紅包，以諧音雙關的「兔來兔去，兔歸羅東好生活」為主題，趣味呈現羅東蓬勃生機，去遍各地景點，還是最念念不忘羅東的美好，期待新的一年，福兔降臨羅東。

觀光所表示，為了便於組裝，羅東金兔紅包採用卡榫設計，小朋友也能輕鬆組裝存錢筒，小巧可愛，是個多功能又富趣味的實用小物，三隻兔子聚在一起「福兔滿堂」，還貼心搭配金兔貼紙黏貼牢固，讓每個存錢筒可以存150枚硬幣，此外，地圖是以童趣可愛的風格繪出特色景點，民眾跟著地圖指引走訪羅東，認識在地。

今年凡是生肖屬兔的民眾於10日全天上班時間、11日上午8時至12時，攜帶身份證明文件至羅東鎮觀光發展所即可領取，每人限領1份，共200份送完為止；其他民眾想要獲得「羅東金兔紅包」，請關注羅東鎮觀光發展所臉書粉絲專頁，參與後續春節系列活動，也有機會可以拿到。

「金兔紅包」除了是存錢筒，還附上特色景點地圖，引導走訪羅東。圖／鎮公所提供
「金兔紅包」除了是存錢筒，還附上特色景點地圖，引導走訪羅東。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所充滿喜氣的「金兔紅包」今天亮相，生肖屬兔的民眾可以免費到公所索取。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所充滿喜氣的「金兔紅包」今天亮相，生肖屬兔的民眾可以免費到公所索取。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所充滿喜氣的「金兔紅包」今天亮相，紅包可以組裝成存錢筒。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所充滿喜氣的「金兔紅包」今天亮相，紅包可以組裝成存錢筒。圖／鎮公所提供

羅東 紅包 春節

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