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918地震農路災害復建啟動 中央核定2.6億元修復

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
去年918地震重創玉里赤科山及富里六十石山產業道路，行政院核定2億6000多萬元工程經費修復。圖／花蓮縣府提供
去年918地震重創玉里赤科山及富里六十石山產業道路，行政院核定2億6000多萬元工程經費修復。圖／花蓮縣府提供

去年918地震重創花蓮縣南區，尤其玉里赤科山及富里六十石山產業道路，多處大規模崩塌，千瘡百孔亟須修復。經花蓮縣府彙整提報後，行政院核定2億6000多萬元工程經費，現已進入規畫設計階段。

縣府農業處表示，因918地震受損農路，災後啟動復建機制，逐一現勘彙整提報中央審查，並已獲行政院正式核定，共2億6057萬4000元工程經費，其中包含赤科山道路1億2133萬元、六十石山8974萬6000元。

盛產金針花的赤科山及六十石山同屬台灣海岸山脈，原本屬於較鬆軟的沖積岩地質，經過地震地質更為鬆動，土石容易滑落。

雖然震後公路局、鄉鎮公所暫時搶通道路，但隨後天氣帶來的大雨侵襲，再度發生災害，因崩塌規模及土砂量太多，其後由縣府、水保局花蓮分局努力才勉強搶通，不過受到複合式災害後，道路邊坡非常不穩定，不僅搶修難度高，後續設計及施工難度也跟著大增。

縣府指出，兩座金針山自中央經費核定後，立即著手規畫設計，預計於3月完成，經水保局審查通過後即可辦理工程發包作業。

農業處長陳淑雯說明，赤科山主線道路雖然搶通，仍有間歇性小規模崩塌，目前山上居民通行主要仰賴竹林段替代道路，考量民眾通行安全，針對路況較顛簸或狹窄危險路段，縣府與水保局將優先整修改善，呼籲民眾避免通行主線道路。

縣長徐榛蔚表示，縣府重視地方基礎建設，對於與農民生活習習相關的農路維護不遺餘力，其它損壞農路都會以最快速度復原，盼能儘速提供民眾安全的道路。

去年918地震重創花蓮縣南區，尤其玉里赤科山及富里六十石山產業道路，多處大規模崩塌，行政院核定2.6億元經費修復。圖／花蓮縣府提供
去年918地震重創花蓮縣南區，尤其玉里赤科山及富里六十石山產業道路，多處大規模崩塌，行政院核定2.6億元經費修復。圖／花蓮縣府提供
花蓮赤科山及六十石山同屬台灣海岸山脈，原本屬於較鬆軟的沖積岩地質，經過地震地質更為鬆動，土石容易滑落。圖／花蓮縣府提供
花蓮赤科山及六十石山同屬台灣海岸山脈，原本屬於較鬆軟的沖積岩地質，經過地震地質更為鬆動，土石容易滑落。圖／花蓮縣府提供

赤科山 水保局 崩塌 花蓮 地震

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