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過年前台東市免費清運大型家具 每戶1次須預約
距離過年只剩11天，台東縣環境保護局與台東市公所，號召全市38個村里及國軍弟兄，今在市公所廣場辦「環境清潔週」誓師，呼籲全民一起清理環境、除舊布新迎新年，家戶大型家具本月9日至13日可免費協助清運1次，台東市清潔隊 089-322593。
台東市「環境清潔周」即日起持續至1月13日，台東市家戶大型家具自本月9日至1月13日開放免付費自行載運進場，若需協助清運可電洽台東市清潔隊登記，每戶以登記清運1次為限，若需2次清運須收費。登記清運自1月9日至1月13日下午17時截止，逾期不予受理。
陳銘風指出，台東市公所「環境清潔周」第一天先排定8個里率先清掃，感謝各里長們帶領里民一起進行環境清潔，也鼓勵市民朋友們利用這幾天，主動參與環境清理的行動。
環保局說明，除台東市辦理「環境清潔週」活動，各鄉鎮公所亦陸續進行年前環境整頓工作，呼籲縣民一同大掃除，產生的垃圾請妥善打包並落實分類，也提醒大家若有大型垃圾需清理，請事先查詢鄉鎮市公所清潔隊提供清運服務資訊。
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