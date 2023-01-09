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基市田徑場改建解約收場 市府、營造商不歡而散恐興訟
基隆市立田徑場改建工程2年前風光動土，落得終止合約收場。市府與營造商不歡而散，結算已施作工項金額時，互指對方蓄意造成議價不成。市府逕行結算後，通知業者12日辦理點交，要收回工地。業者說，市府若無意協調解決問題，將上法院討公道。
基市府運用中央補助款和自籌款共4.5億多元，發包「基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程」。2021年2月3日盛大動土過後沒多久，就因變更設計問題，市府和設計監造、營造商對責任歸屬認知不同，導致工期延宕。
市府去年決定與營造商終止契約後，重新製作標案，新的工程預算加上後續擴充金額共6.1億多元。去年底發包後，市府通知原得標廠商，今年1月12日辦理終止契約點交事宜。
王姓業者說，工程一開始就出狀況，原因是市府在無建照情形下發包，導致價金、工期追加與未完成變更等問題，致使無法施作產生爭議。市府決定契約終止，但還未辦理結算點交就重新招標，恐違反政府採購法。
基市府教育處表示，終止契約後當然就可重新發包，市府曾與原營造商辦理2次議價作業，業者報價遠高於預算，蓄意造成議價不成。市府委託第3方協助鑑估，結算數量確認時，廠商也未全程參與，所以逕行結算，再通知營造商12日點交，取回工地。
王姓業者說，工程因變更設計拖了1年多，施工時物價早已上漲，預算編列單價過低，反應多次市府都不理睬。市府若考量實況，依重新發包預算價格議價，怎會談不成，所以是市府蓄意造成議價不成。
王姓業者認為，市府召開結算會議「只想過場走程序」，不願回覆業者提出的問題。市府若認為結算、點交在法理上站得住腳，不願協商，公司也只能訴諸法律，興訟保障權益。
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