田徑場解約 營造商擬告基市府

基隆市立田徑場改建工程2年前風光動土，落得終止合約收場。市府與營造商不歡而散，結算已施作工項金額時，互指對方蓄意干擾議價。市府逕行結算後，通知業者12日辦理點交，要收回工地。王姓業者說，市府若無意解決問題，將上法院討公道。

市府運用中央補助款和自籌款共4.5億多，發包「基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程」。2021年2月3日盛大動工，沒多久出現變更設計問題，市府、監造和營造商對責任歸屬認知不同，導致工期延宕。

市府去年決定與營造商終止契約，重新招標，新工程預算加上後續擴充金額共6.1億多元。

王姓業者說，工程一開始就出狀況，市府在無建照情形下發包，導致價金、工期追加與未完成變更無法施作等爭議。市府決定契約終止，但還未辦結算點交就重新招標，恐違反政府採購法。

教育處表示，終止契約後當然可重新發包，市府曾與原營造商2次議價，業者報價遠高於預算，蓄意造成議價不成。市府委託第3方鑑估，結算數量確認時，廠商未全程參與，才逕行結算。

王姓業者說，工程因變更設計拖1年多，施工時物價早已上漲，預算編列單價過低，反映多次市府都不理。市府若考量實況，依重新發包預算價格議價，怎會談不成，是市府蓄意干擾議價。結算會議市府「只想過場走程序」，不願回覆業者提出的問題，市府若認為結算、點交站得住腳，不願協商，公司也只能興訟保障權益。