春節連假搶登山 錐麓古道最夯

農曆春節連假將至，許多民眾登山走春，太魯閣國家公園管理處統計，1月20日至29日登山入園申請件數已有795件、2717人，其中近1500人申請錐麓古道為最多，人數預估還會增加，屆時山上將會很熱鬧。山友擔心，連假後山上垃圾會變多，盼大家愛護環境，把垃圾帶下山。

太魯閣國家公園擁有鬼斧神工的峽谷壯麗風景，每年春節期間，許多人利用長假登山，園內許多高山更是必登的路線，像是南湖大山、奇萊主北峰、畢祿山縱走羊頭山等，因此連假申請入園的人數倍增。

太管處統計，截至1月5日申請春節入園件數，以錐麓古道1448人為最多，其次為南湖大山420人。整體申請件數與人數雖較去年略減，入園申請截至18日下午3時止，登山人數還會持續地增加，各生態保護區將視情況總量管制。

全長約10.3公里的錐麓古道，是太魯閣國家公園熱門的登山路線，陡峭峽谷地形深獲遊客喜愛，古道自燕子口起，連接至巴達崗、大斷崖、紀念碑（斷崖駐在所舊址）路段，其中全長約500公尺的錐麓斷崖，是路線中最壯觀的精華路段。

這麼多人上山，有山友擔憂自然環境被破壞。羅姓山友說，雖然可以理解大家利用連假出遊的心情，但山上人一多，垃圾也跟著變多，常在連假後登山發現箭竹林中有寶特瓶、瓦斯罐、衛生紙等垃圾，甚至還有大包垃圾。

山友認為，連假山上像菜市場，可能在攀爬前還要排隊，營區也可能被登山團占據，沒有位子可紮營，相當不便。