全台第一座…宜蘭自發自用微水力發電 啟用

宜蘭縣政府與水利署第一河川局合作，攜手社區、綠能產業公司，在安農溪分洪堰打造全台首座「自發自用」微水力示範場域，從發電、微水力、灌溉到民生使用，發揮1滴水用4次的精神，電力可在自行車道供應照明及充電，甚至可以24小時不斷發電。

縣府與一河局等單位昨天在安農溪分洪堰辦理「宜蘭水POWER安農溪分洪堰微水力發電」啟動儀式。安農溪生態資源豐富，周邊擁有湧泉及阡陌交錯灌排水路，也是觀光據點，前年起打造微水力發電示範點。

縣府環保局表示，安農溪從發電、微水力、灌溉到民生使用，機組透過水流轉動螺旋葉片產生動能、再轉換成電力，運用於安農溪右岸自行車道供應照明及充電站，可以24小時不斷發電，同時連結柯林社區發展協會推動環境教育課程與遊程。

縣長林姿妙表示，微水力發電為再生能源，具有用之不竭、對生態衝擊低等優點，目前示範機組裝置容量900瓦，年可發電將近8000度，第一階段先設置右岸自行車道200公尺的40盞LED地燈及平台8盞景觀燈供電，充電站可以給遊客使用。

配合示範計畫的冬山鄉柯林社區發展協會和水律能源公司簽署MOU合作備忘錄，雙方向經濟部申請社區設置再生能源公民電廠計畫，希望以「公民電廠」形式發展，邀居民參與能源轉型，提升遊客對再生能源概念。

水律能源公司執行長陳谷汎表示，水律能源打造螺桿式的水力發電機組，具有耐磨損、轉速慢、發電效率高等特色，安裝面積小又能穩定發電，是對環境和水中生物友善的設施。