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基隆少年合唱團創團音樂會 謝國樑出席表達支持
基隆少年合唱團今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「初試啼聲 大手牽小手」創團音樂會，基隆市長謝國樑出席，表達對小朋友們的支持。
基市府表示，基隆少年合唱團是基隆唯一由兒童及青少年成立的專業音樂團體，台灣近年面臨少子化衝擊，不管是教育事業、音樂團隊，都面臨急速萎縮的斷層現象。
市府感謝第一線教師持續推動合唱教育，成立基隆少年合唱團，同時設置弱勢家庭獎學金，幫助家庭有困難的孩子，能夠透過正規的音樂訓練開闊眼界，希望合唱團能持續向下紮根，為基隆孩子們提供完整的教育資源。
基隆少年合唱團2020年成立，宗旨是深耕基隆在地兒童及青少年合唱教育，師資都是對推廣兒少音樂教育有成的基隆子弟，針對5到17歲的兒童及青少年進行招生甄選，培養合唱基礎，未來將邀新生代詞曲創作家，定期發表委託創作，透過音樂教育，讓孩子們度過歡樂的童年。
基隆少年合唱團創團音樂會由基隆港務分公司、上海商業儲蓄銀行文教基金會、基隆市合作社聯合社等企業及團體贊助。少年團指揮蒲孝慈表示，合唱團成立之初遭受疫情衝擊，若不是在地企業支持，可能早就無法繼續堅持下去。
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