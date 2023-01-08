快訊

民進黨基層要求開除高嘉瑜 籲賴清德改革別像蔡總統「軟弱」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紙風車基隆演出 謝國樑預告兒童節將多2處室內兒童樂園

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
紙風車劇團今在基隆市舊麵粉廠停車場公益演出，基隆市長謝國樑感謝主辦單位帶給小朋友歡笑，並預告兒童節會完成兩處室內兒童樂園。圖／基市府提供
紙風車劇團今在基隆市舊麵粉廠停車場公益演出，基隆市長謝國樑感謝主辦單位帶給小朋友歡笑，並預告兒童節會完成兩處室內兒童樂園。圖／基市府提供

中國信託慈善基金會「點燃生命之火」活動，今天安排紙風車劇團在基隆市舊麵粉廠停車場，演出「巫頂環遊世界」。基隆市長謝國樑感謝中信和紙風車，帶給小朋友充滿歡笑的假日；謝並預告今年兒童節會完成兩處室內兒童樂園，讓親子增加活動去處。

中信基金會1985年起推動「點燃生命之火」全民愛心募款運動，多年來為許多孩子帶來光明的希望，長期支持紙風車劇團前往台灣各地區演出，讓許多大小朋友都能夠欣賞到精彩的戲劇表演，展露笑顏，並在心中播下無限可能的創意基因。

紙風車今天下午到基隆市表演，謝國樑出席致詞時，感謝紙風車劇團帶來精彩的表演，也感謝老天爺給了風和日麗的天氣。

謝說，基隆冬天多雨，他正在努力推動室內兒童樂園計畫，初步選定信義區、七堵區行政大樓的禮堂，希望能在兒童節左右完成，讓大家有個親子全天候都能活動的好去處。

紙風車劇團今在基隆市舊麵粉廠停車場公益演出，基隆市長謝國樑感謝主辦單位帶給小朋友歡笑，並預告兒童節會完成兩處室內兒童樂園。圖／基市府提供
紙風車劇團今在基隆市舊麵粉廠停車場公益演出，基隆市長謝國樑感謝主辦單位帶給小朋友歡笑，並預告兒童節會完成兩處室內兒童樂園。圖／基市府提供
紙風車劇團今在基隆市舊麵粉廠停車場公益演出，基隆市長謝國樑感謝主辦單位帶給小朋友歡笑，並預告兒童節會完成兩處室內兒童樂園。圖／基市府提供
紙風車劇團今在基隆市舊麵粉廠停車場公益演出，基隆市長謝國樑感謝主辦單位帶給小朋友歡笑，並預告兒童節會完成兩處室內兒童樂園。圖／基市府提供
紙風車劇團今在基隆市舊麵粉廠停車場公益演出，基隆市長謝國樑感謝主辦單位帶給小朋友歡笑，並預告兒童節會完成兩處室內兒童樂園。圖／基市府提供
紙風車劇團今在基隆市舊麵粉廠停車場公益演出，基隆市長謝國樑感謝主辦單位帶給小朋友歡笑，並預告兒童節會完成兩處室內兒童樂園。圖／基市府提供

紙風車 謝國樑 親子

延伸閱讀

「選後就職前」重發包！基隆田徑場改建 謝國樑查疑點

出席慈善活動 謝國樑：新的一年會為大家做更多的事情

基隆田徑場變廢土棄置場 謝國樑：下不為例盡速清除

吳怡農拋「北、基、汐」合併 謝國樑：必須納入新北意見

相關新聞

基隆少年合唱團創團音樂會 謝國樑出席表達支持

基隆少年合唱團今天在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦「初試啼聲 大手牽小手」創團音樂會，基隆市長謝國樑出席，表達對小朋友們的...

紙風車基隆演出 謝國樑預告兒童節將多2處室內兒童樂園

中國信託慈善基金會「點燃生命之火」活動，今天安排紙風車劇團在基隆市舊麵粉廠停車場，演出「巫頂環遊世界」。基隆市長謝國樑感...

基隆家扶中心志工幹部交接 授證表揚志工攜手同行

基隆家扶中心今天辦志工幹部交接、志工授證表揚暨聯歡會，去年疫情大爆發，扶幼工作倍加艱難，家扶中心感謝志工們不離不棄，展現...

宜蘭縣府與一河局打造全台首座自發自用微水力示範場域

宜蘭最具優勢的水資源可以再利用，縣政府與水利署第一河川局合作並與社區、綠能產業公司合作，在安農溪分洪堰打造全台首座「自發...

「選後就職前」重發包！基隆田徑場改建 謝國樑查疑點

基隆市立田徑場改建工程目前停擺，並成為土方暫時堆置場。基隆市長謝國樑說，這是「舊市府」決策，他認為不妥。此外田徑場改建延...

全國唯一除夕「歡樂宜蘭年」30年慶 暖身活動今先登場

迎接過年，宜蘭中興文化創意園區今天充滿年味。縣政府今天在園區舉辦「歡樂宜蘭年」暖身活動宣傳，多項好玩且有趣的DIY體驗與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。