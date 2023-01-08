紙風車基隆演出 謝國樑預告兒童節將多2處室內兒童樂園

中國信託慈善基金會「點燃生命之火」活動，今天安排紙風車劇團在基隆市舊麵粉廠停車場，演出「巫頂環遊世界」。基隆市長謝國樑感謝中信和紙風車，帶給小朋友充滿歡笑的假日；謝並預告今年兒童節會完成兩處室內兒童樂園，讓親子增加活動去處。

中信基金會1985年起推動「點燃生命之火」全民愛心募款運動，多年來為許多孩子帶來光明的希望，長期支持紙風車劇團前往台灣各地區演出，讓許多大小朋友都能夠欣賞到精彩的戲劇表演，展露笑顏，並在心中播下無限可能的創意基因。

紙風車今天下午到基隆市表演，謝國樑出席致詞時，感謝紙風車劇團帶來精彩的表演，也感謝老天爺給了風和日麗的天氣。