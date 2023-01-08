聽新聞
test
0:00 / 0:00
紙風車基隆演出 謝國樑預告兒童節將多2處室內兒童樂園
中國信託慈善基金會「點燃生命之火」活動，今天安排紙風車劇團在基隆市舊麵粉廠停車場，演出「巫頂環遊世界」。基隆市長謝國樑感謝中信和紙風車，帶給小朋友充滿歡笑的假日；謝並預告今年兒童節會完成兩處室內兒童樂園，讓親子增加活動去處。
中信基金會1985年起推動「點燃生命之火」全民愛心募款運動，多年來為許多孩子帶來光明的希望，長期支持紙風車劇團前往台灣各地區演出，讓許多大小朋友都能夠欣賞到精彩的戲劇表演，展露笑顏，並在心中播下無限可能的創意基因。
紙風車今天下午到基隆市表演，謝國樑出席致詞時，感謝紙風車劇團帶來精彩的表演，也感謝老天爺給了風和日麗的天氣。
謝說，基隆冬天多雨，他正在努力推動室內兒童樂園計畫，初步選定信義區、七堵區行政大樓的禮堂，希望能在兒童節左右完成，讓大家有個親子全天候都能活動的好去處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言