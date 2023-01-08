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宜蘭縣府與一河局打造全台首座自發自用微水力示範場域

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
安農溪分洪堰微水力發電的環境教育解說牌啟用。圖／縣政府提供
安農溪分洪堰微水力發電的環境教育解說牌啟用。圖／縣政府提供

宜蘭最具優勢的水資源可以再利用，縣政府與水利署第一河川局合作並與社區、綠能產業公司合作，在安農溪分洪堰打造全台首座「自發自用」微水力示範場域，從發電、微水力、灌溉到民生使用，發揮1滴水用4次的精神，電力可在自行車道供應照明及充電。

宜蘭縣政府與一河局等單位今天在安農溪分洪堰辦理「宜蘭水POWER安農溪分洪堰微水力」啟動儀式。安農溪生態資源豐富，周邊擁有湧泉及阡陌交錯灌排水路，也是觀光據點，縣政府於110年起與第一河川局、農田水利署宜蘭管理處及蘭陽發電廠合作打造微水力發電示範點。

縣環保局表示，安農溪從發電、微水力、灌溉到民生使用，機組透過水流轉動螺旋葉片產生動能、再轉換成電力，運用於安農溪右岸自行車道供應照明及充電站，可以24小時不斷發電，同時連結柯林社區發展協會推動環境教育課程與遊程。

縣長林姿妙表示，微水力發電為再生能源，具有用之不竭、對生態衝擊低等優點，目前示範機組裝置容量900瓦，年可發電將近8000度，第一階段先設置右岸自行車道200公尺的40盞LED地燈及平台8盞景觀燈供電，充電站可以給遊客使用。

配合示範計畫的冬山鄉柯林社區發展協會和水律能源公司簽署MOU合作備忘錄，雙方向經濟部申請社區設置再生能源公民電廠計畫，希望以「公民電廠」形式發展，透過產官學合作，邀請居民參與能源轉型，帶動地方創生，提升遊客對於再生能源概念。

水律能源公司執行長陳谷汎表示，水律能源打造螺桿式的水力發電機組，具有耐磨損、轉速慢、發電效率高等特色，安裝面積小又能穩定發電，是對環境和水中生物友善的設施。

宜蘭縣長林姿妙等人了解安農溪分洪堰微水力的發電情形。圖／縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙等人了解安農溪分洪堰微水力的發電情形。圖／縣政府提供
宜蘭水POWER，安農溪分洪堰微水力發電啟動儀式。圖／縣政府提供
宜蘭水POWER，安農溪分洪堰微水力發電啟動儀式。圖／縣政府提供
溪水充沛的安農溪，在分洪堰一帶適合進行微水力發電。圖／縣政府提供
溪水充沛的安農溪，在分洪堰一帶適合進行微水力發電。圖／縣政府提供

宜蘭 再生能源 水資源

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