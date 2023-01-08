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「選後就職前」重發包！基隆田徑場改建 謝國樑查疑點

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立田徑場成為土方暫時堆置場，基隆市長謝國樑說，這是「舊市府」決策，他認為不妥，要求移除。圖／基市府提供
基隆市立田徑場成為土方暫時堆置場，基隆市長謝國樑說，這是「舊市府」決策，他認為不妥，要求移除。圖／基市府提供

基隆市立田徑場改建工程目前停擺，並成為土方暫時堆置場。基隆市長謝國樑說，這是「舊市府」決策，他認為不妥。此外田徑場改建延宕，卻在「選後國樑就職前」倉促再度標出，是否有什麼「特殊」的地方，也會請相關部門釐清。

國民黨基隆市議員呂美玲昨天質疑田徑場內，竟然裸露堆置大批廢土，有如廢土棄置場，下大雨就泥流四溢，要求查明有無違法情事。

謝國樑昨天下午前往田徑場了解狀況，教育處指田徑場的土方，除了改建工程開挖產出， 還有暫時堆置的銘傳國中校舍整建工程土方，會責成廠商加速清運及加強環境管理。

謝國樑表示，教育處同仁或許認為可以這樣調節，但站在他的立場，不會同意其他工程的土方暫置在田徑場。如果銘傳國中工程土方可以倒在這裡，其他工地豈不也可運進來？要求教育處責成廠商盡速移除。

謝國樑事後又在臉書貼文說，田徑場堆置廢土，造成周邊民怨四起。田徑場改建已經延宕好一陣子，卻在「選後國樑就職前」，非常倉促的再度標出，中間是否有什麼「特殊」的地方，也會請相關部門釐清。

基隆市立田徑場昨天成為話題焦點，民進黨基隆市議員陳軍佐認為，土方堆置有相關公文資料可查證，謝國樑「打自家小孩給大家看」用意為何？

陳軍佐說，田徑場改建經費有3億多元來中央補助，若沒在去年底完成招標將被收回。等謝國樑上任再處理，短短一周如何完成招標？前市長林右昌任內完成重新招標，不把問題留給下任，是負責任的做法。

基隆市立田徑場成為土方暫時堆置場，基隆市長謝國樑說，這是「舊市府」決策，他認為不妥，要求移除。圖／基市府提供
基隆市立田徑場成為土方暫時堆置場，基隆市長謝國樑說，這是「舊市府」決策，他認為不妥，要求移除。圖／基市府提供
基隆市立田徑場成為土方暫時堆置場，基隆市長謝國樑說，這是「舊市府」決策，他認為不妥，要求移除。圖／基市府提供
基隆市立田徑場成為土方暫時堆置場，基隆市長謝國樑說，這是「舊市府」決策，他認為不妥，要求移除。圖／基市府提供

謝國樑 林右昌

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