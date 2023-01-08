全國唯一除夕「歡樂宜蘭年」30年慶 暖身活動今先登場

迎接過年，宜蘭中興文化創意園區今天充滿年味。縣政府今天在園區舉辦「歡樂宜蘭年」暖身活動宣傳，多項好玩且有趣的DIY體驗與表演吸引很多人，縣府文化局邀請民眾1月21日吃完年夜飯後，晚上9點到園區參加除夕守歲晚會。

宜蘭縣政府舉辦「歡樂宜蘭年-旺兔迎春」期前活動，今天由縣長林姿妙，議長張勝德與五結鄉長沈德茂敲響銅鑼，揭開活動序幕，同時安排宜蘭青少年管弦樂團及舞蹈等演出。

縣長林姿妙表示，邁入第30年的「歡樂宜蘭年」是全國歷史最悠久且是唯一慶祝農曆新年的大型節慶活動，除夕晚上在中興文創園區安排各項表演、童玩遊戲、趕年獸，最後倒數跨年拿紅包，歡迎大家一起來守歲迎新年；初一及初二會有「旺兔go市集」。

文化局今天的期前宣傳活動，包括名家春聯揮毫、文創手作體驗、在地文化美食體驗、旺兔go市集等，縣府文化局特別運用宜蘭在地食材，由社區媽媽巧手做成好吃的點心，例如蘿蔔糕湯、小米麻糬等，現場也讓民眾免費體驗搗麻糬的樂趣，感受年節好滋味。

「福龜福氣添長壽」是DIY紙福龜，代表著福氣，榮祿與長壽；至於年味藝術手作體驗，包括迎春應景童玩，例如響紙蟬、中國結、注連繩及彩繪石頭，創意吸管、捏麵兔、飛盤畫兔等體驗。