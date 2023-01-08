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出席慈善活動 謝國樑：新的一年會為大家做更多的事情

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，當地忠勇社區同步舉辦春聯揮毫活動。圖／基市府提供
基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，當地忠勇社區同步舉辦春聯揮毫活動。圖／基市府提供

基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，贈送物資給仁愛、中正及信義區共7百多個弱勢家庭。基隆市長謝國樑出席活動肯定善舉，在新的一年，市府團隊也會為大家做更多的事情，為社會付出更多關懷。

慈修宮結合國際獅子會等團體今天舉辦冬令救濟活動，分送白米、麵條、沙拉油及餅乾等物資，嘉惠7百多個弱勢家庭。慈修宮所在地忠勇社區同步舉辦春聯揮毫活動，分送民眾。

謝國樑感謝慈修宮主任委員簡武助及全體委員的善心，指在寒冬時間，給弱勢者溫暖是最有意義的事情，市府也將為大家做更多的事情，為社會付出更多關懷。

基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，基隆市長謝國樑（中）感謝廟方及社團人士善舉。圖／基市府提供
基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，基隆市長謝國樑（中）感謝廟方及社團人士善舉。圖／基市府提供
基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，基隆市長謝國樑感謝廟方及社團人士善舉。圖／基市府提供
基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，基隆市長謝國樑感謝廟方及社團人士善舉。圖／基市府提供
基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，分送物資給7百多個弱勢家庭。圖／基市府提供
基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，分送物資給7百多個弱勢家庭。圖／基市府提供
基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，當地忠勇社區同步舉辦春聯揮毫活動。圖／基市府提供
基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，當地忠勇社區同步舉辦春聯揮毫活動。圖／基市府提供

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