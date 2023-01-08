出席慈善活動 謝國樑：新的一年會為大家做更多的事情

基隆市仁愛區慈修宮與獅子會等民間團體，今天合辦冬令救濟活動，贈送物資給仁愛、中正及信義區共7百多個弱勢家庭。基隆市長謝國樑出席活動肯定善舉，在新的一年，市府團隊也會為大家做更多的事情，為社會付出更多關懷。

慈修宮結合國際獅子會等團體今天舉辦冬令救濟活動，分送白米、麵條、沙拉油及餅乾等物資，嘉惠7百多個弱勢家庭。慈修宮所在地忠勇社區同步舉辦春聯揮毫活動，分送民眾。