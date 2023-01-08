影／宛如置身歐洲 鹿野二層坪花海虹橋美的像幅畫

台東縣鹿野鄉二層坪水圳橋波斯菊花海，近日「突然」綻放五彩繽紛花朵，搭配縱谷青山、紅色水橋，美景如畫、就像走入歐洲農村。鹿野鄉公所呼籲遊客「珍惜花海」，拍照勿走入花叢踩踏，花海將持續到春節假期、1月底結束。

鹿野鄉長李維順表示，鄉公所和鹿野地區農會推廣花海活動已有6年，每年都號召水圳橋以北大約10公頃農田農家，在二期稻作後參與花海活動，除了可以做綠肥、也成為社區觀光特色。

「不用出國就像到歐洲！」縣議員陳宏宗說，鹿野二層坪水圳旁的花海美得就像一幅畫，民眾真的不用出國，來這裡就可以拍到如同歐洲美景，但去年地震後水圳虹橋部分紅磚掉落、橋體應檢查，鄉公所應聯絡相關單位盡速處理。

鹿野鄉公所表示，公所及鹿野地區農會等單位，每年12月初與當地農民合作，在二層坪水圳虹橋以北約10公頃農田，利用稻作休耕期撒波斯菊種子，原規畫約50天後、剛好在農曆過年期間盛開，今年因為暖冬加上前陣子下雨，波斯菊這兩天已提早盛開。