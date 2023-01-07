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謝國樑視察發送快篩試劑 因應春節基隆4萬師生受惠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑視察發送快篩試劑，因應春節基隆4萬師生受惠。記者游明煌／攝影
謝國樑視察發送快篩試劑，因應春節基隆4萬師生受惠。記者游明煌／攝影

農曆年節連假將至，基隆市府教育處強化師生假期自我健康監測，發放每人2劑快篩試劑，市長謝國樑今天前往建德國小視察，親自發快篩給小朋友，教育處表示，共有4萬師生受惠。

謝國樑指出，有鑑最近疫情又興起，市府注重校園防疫，在經盤點防疫物資後，針對全市師生發放2劑快篩試劑，叮嚀大家隨時注意自身健康狀況，共同強化校園防疫，盼不要讓疫情再度升溫，守護彼此健康。

教育處表示，為強化師生在長達10天春節期間的自我健康監測，市府宣布加發放公私立高中以下，各級學校教職員生及幼兒園教職員，每人2劑快篩試劑備用，共計4萬名師生受惠，呼籲做好個人衛生管理。

教育處提醒，目前室內空間仍應全程佩戴口罩，如屬致詞、演講、講課、拍攝個人或團體照，甚至是進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動時，可不戴口罩，但在課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

謝國樑視察發送快篩試劑，因應春節基隆4萬師生受惠。記者游明煌／攝影
謝國樑視察發送快篩試劑，因應春節基隆4萬師生受惠。記者游明煌／攝影
謝國樑視察發送快篩試劑，因應春節基隆4萬師生受惠。記者游明煌／攝影
謝國樑視察發送快篩試劑，因應春節基隆4萬師生受惠。記者游明煌／攝影
謝國樑視察發送快篩試劑，因應春節基隆4萬師生受惠。記者游明煌／攝影
謝國樑視察發送快篩試劑，因應春節基隆4萬師生受惠。記者游明煌／攝影

快篩試劑 口罩 謝國樑

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