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基隆田徑場變廢土棄置場 謝國樑：下不為例盡速清除

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆田徑場變廢土棄置場，基隆市長謝國樑：下不為例，盡速清除。記者游明煌／攝影
基隆田徑場變廢土棄置場，基隆市長謝國樑：下不為例，盡速清除。記者游明煌／攝影

基隆市立田徑場改建工程擺數月，議員呂美玲踢爆場內堆置大批廢土有如廢土棄置場，下雨就泥流四溢。市長謝國樑今天前往視察，得知是教育處同意堆置場內及銘傳國中挖出土方，要求下不為例，盡速移除，如有違失將究責。

呂美玲指出，廢棄土方到底是哪裡來的很可疑，她質疑田徑場恐成為新竹棒球場第二，有1、20輛貨車等著載細沙離開，篩選大石塊留現場。

呂美玲說，要求市長查明有無違法及圖利，立即查清廢棄土來源，暫置流程申請、篩洗砂石是否合法，現場完全沒有做水土保持，應依法究責相關人員責任。

教育處秘書陳得林指出，現場堆置土方部分是原田徑場工程開挖產生，另外有部分是銘傳國中校舍整建工程，因進出道路狹窄，市立體育場同意暫置田徑場工區，已責成廠商加速清運並加強土方堆置處周邊環境管理。

但謝國樑不認同，指這是教育處去年他未上任時決策，如果是他不會同意暫置，「這裡又不是棄土場」，應該要經環保局核可。

謝國樑說，當地有很多愛好運動的人士出入，如果銘傳國中的工程可以倒在這裡，那其他工地的土方豈不也可以運進來？要求不能再進新的，舊有盡速移除。

對呂美玲提出疑點，謝國樑表示，會交由工程查核小組進行調查、釐清，工程延宕已經很不應該，絕不能因此就抱著「一不做二不休」的心態，把棄土倒在當地。

教育處表示，田徑場改建工程已重新招標評選，去年12月由新的營造公司得標，已請新得標廠商同步進行土方運棄廠商變更等前置作業，等行政程序完備取得土單後，即可依規運送至台北港。

基隆田徑場變廢土棄置場，基隆市長謝國樑：下不為例，盡速清除。記者游明煌／攝影
基隆田徑場變廢土棄置場，基隆市長謝國樑：下不為例，盡速清除。記者游明煌／攝影

謝國樑

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