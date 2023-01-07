礁溪鄉包辦蘭陽金柑評鑑冠亞軍 林姿妙贈紅榜祝賀

宜蘭礁溪農民王梓瑋、游淑珍奪下第18屆蘭陽黃金柑品質評鑑競賽的冠亞軍，縣長林姿妙今天貼紅榜祝賀。王梓瑋過去曾拿下7屆的冠軍，多年未參賽，今年重新出山就奪冠；游淑珍曾經三連霸，去年也獲亞軍，2位都是優秀農民。

宜蘭是重要金柑產地，年產佔全國90%以上，縣政府與農會舉辦的「蘭陽金柑品質評鑑比賽」大多在12月評比，全縣約有40多組人馬參賽，得獎者既可加大宣傳產品，也能獲得縣府加碼收購。縣政府農業產銷科長廖偉真說，本屆因時程關係延後到1月初評比，金柑受到濕冷天氣影響，更加美味。

冠軍王梓瑋今年74歲，種植金柑近60年，從第一屆評鑑比賽參賽，已獲得7屆冠軍，包含7至10屆的四連霸。王梓瑋說，他近年已逐漸交棒給下一代，不太參與評鑑，這次在農會鼓勵下參賽奪冠，非常開心，希望持續生產高品質金柑。

亞軍游淑珍與丈夫許錫淇經營果園，強調有機與友善環境的栽培模式，獲得第一屆永續善農獎，2年前開始與花蓮農業改良場合作，架設溫室種植。許錫淇說，溫室防止雨水沖打，也透過app控制水量、回報溫室內濕度、溫度等等，和學界合作，期望試驗出品質更佳的金柑。