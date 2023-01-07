快訊

卸任後選總統？管中閔反問「想聽文雅還是淺顯說法」吐20字回應

東北季風減弱 明太陽露臉各地高溫上看25度

綠島觀光業者組淨海聯盟 13場活動清除460公斤海廢

中央社／ 台東縣7日電

綠島旅宿、潛水業者組成淨海聯盟，去年和台東環保局聯手淨灘、淨海，清除460公斤的海廢，讓綠島珊瑚礁的美麗繼續綻放。

台東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，綠島是潛水勝地，近年隨著觀光人數成長，伴隨而來是海洋廢棄物及海洋污染的問題，台東環保局邀綠島淨海聯盟成員，一同清理海洋廢棄物，111年度共辦理13場次淨灘淨海活動，總計清理出460公斤海洋廢棄物，讓綠島珊瑚礁的美持續綻放。

460公斤海洋廢棄物，大多數是來自常見生活垃圾，前3名依序為寶特瓶32%、塑膠袋10%、鋁箔包18% 。

台東縣政府表示，海洋資源的永續發展和保育是台東縣政府的重點施政之一，並在簽署推動聯合國永續發展指標SDGs時，並特別簽訂SDGs14保育及永續利用海洋生態系，為了讓世世代代都能享受寶貴的東海岸，體驗各種海洋相關活動時，兼顧海洋環境保育，不讓海洋廢棄物破壞海洋環境，一同創造更美好的台東環境。

淨海聯盟成員主要由綠島地區旅宿及潛水業者所組，期盼能透過淨海聯盟成員的行動力，影響周遭民眾親朋好友，歡迎更多人加入一起打擊海洋廢棄物，讓綠島海洋污染及廢棄物都能夠有效減少，還給海洋生物一個悠活環境，為下一代留下永續的海洋資源。

綠島 台東

延伸閱讀

布袋好美里海廢再生永續故事 揚名國際航向未來

敏感族注意！今年首波境外汙染來襲 南部下周空品惡化

南市斥資6.45億整治劉厝大排 環保局祭2大手段嚴查汙染

大型家具別亂丟路邊！竹市年前清運將額滿 登記要快

相關新聞

基隆市立田徑場改建停工竟堆大批廢棄土 謝國樑馬上查

基隆市議員呂美玲接獲投訴，市立綜合田徑場已停工數月，目前竟然有大小土方堆置在該區域，有如廢棄土堆置場營，要求立即查明處置...

花蓮限定！市公所與插畫家Duncan合作 金兔春聯開放索取

花蓮市公所連續4年與知名插畫家Duncan合作推出聯名春聯，連同市長魏嘉彥Q版人像的傳統喜氣春聯，共有兩款，即日起分送全...

宜蘭幾米星空飛天小火車重新升空 FRP材質強化加固

宜蘭火車站前廣場「幾米星空飛天小火車」消失4個月，今天重新升空。繪本作家幾米團隊設計的飛天小火車，去年9月受到風災，縣府...

花蓮縣三節愛心米走入歷史 今年起改發生活物資券

花蓮縣政府每年三節前夕發送生活物資給弱勢民眾，以往都是致送油、米等實物，今年起改成發放「生活物資券」，讓民眾不需要再舟車...

蘿蔔藏500元消費券！關山拔蘿蔔下周六登場

2023關山千人蘿蔔季本月14日上午8時開拔，主辦單位為創造更多拔蘿蔔驚喜，將在百顆蘿蔔中繫上100到500元「農產品消...

花蓮議員建議工程拖半年？ 府會互控延宕

花蓮縣第20屆縣議員上任，府會關係依然緊張，縣議會昨天控上屆過半數議員建議的147件小型工程，遭縣府延宕半年，到去年底、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。