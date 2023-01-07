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花蓮限定！市公所與插畫家Duncan合作 金兔春聯開放索取
花蓮市公所連續4年與知名插畫家Duncan合作推出聯名春聯，連同市長魏嘉彥Q版人像的傳統喜氣春聯，共有兩款，即日起分送全市4萬5000餘家戶，民眾也可於上班時間，前往花蓮市公所服務台索取。
花蓮市公所從4年前，在前市長魏嘉賢任內，與花蓮子弟Duncan攜手，共推「花蓮限定」聯名春聯，從金鼠、金牛到金虎，Duncan每年發揮創意畫出的可愛春聯，引起廣大迴響，還有外地民眾透過花蓮市親友索取收藏。
今年的聯名金兔春聯依舊十分吸睛，戴粗框眼鏡的Duncan與玉兔一起跳躍，營造「喜迎春」的主視覺，旁邊寫有「金兔報喜」及「玉兔迎春」等應景吉祥話。另外也以市長魏嘉彥的Q版人物，印製一款寫有「福兔迎祥」的傳統春聯，喜氣洋洋。
魏嘉彥說，「花蓮版」限定春聯每年農曆年前發送，非常搶手，今年再度與Duncan合作，希望藉著俏皮可愛又有趣味的春聯，陪伴市民朋友迎新年，帶來一整年的好福氣。
除了派送家戶，花蓮市公所也開放民眾索取。行政室主任顧穎群表示，即日起可於周一到周五的上午8時15分至下午5時30分（中午12時至下午1時30分休息），到市公所服務台索取。
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