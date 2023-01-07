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基隆市立田徑場改建停工竟堆大批廢棄土 謝國樑馬上查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市立綜合田徑場改建停工堆大批廢棄土，謝國樑馬上查。圖／議員呂美玲提供
基隆市立綜合田徑場改建停工堆大批廢棄土，謝國樑馬上查。圖／議員呂美玲提供

基隆市議員呂美玲接獲投訴，市立綜合田徑場已停工數月，目前竟然有大小土方堆置在該區域，有如廢棄土堆置場營，要求立即查明處置。市長謝國樑表示，已接獲反映，下午4點半馬上會去現場了解，查有無不法。

呂美玲說，基隆市立綜田徑場改建已停工數月之久，目前竟然有大小土方堆置在該區域，她接獲民眾通知，立即要求基隆市政府必須立即查明處置。

呂美玲表示，田徑場成為廢棄土暫置區是誰的主意，廢棄土暫置土地也不可裸露置放，堆置土石應以帆布或其他掩蓋物遮蔽，避免土石流失，造成土石流災害或是阻塞排水系統，淹沒鄰地。

呂美玲指出，謝國樑市長非常重視此事，將於今天下午4點半親自前往查看，以了解事情真相。

謝國樑下午受訪表示，市府已接獲反映，下午4點半馬上會去現場了解，查有無不法，了解是何人堆置，合不合法，一定查清楚，如有不法，依規定辦理。

謝國樑 基隆

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