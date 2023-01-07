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宜蘭幾米星空飛天小火車重新升空 FRP材質強化加固

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭地景幾米飛天小火車，去年9月因風災受損，縣府撤下維護，並設計新的「幾米星空飛天小火車」。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭地景幾米飛天小火車，去年9月因風災受損，縣府撤下維護，並設計新的「幾米星空飛天小火車」。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭火車站前廣場「幾米星空飛天小火車」消失4個月，今天重新升空。繪本作家幾米團隊設計的飛天小火車，去年9月受到風災，縣府撤下修復，重新規劃更堅固的「飛天小火車」2.0版，幾米團隊也新推出三處地面裝置藝術，讓廣場風景更加豐富。

飛天小火車2.0今天正式登場，縣長林姿妙、議長張勝德等人到場祝賀，縣府邀請新生國小管樂團演奏兩首曲目。

幾米出身宜蘭，103年取材繪本作品「星空」，設計了飛天小火車裝置藝術，每年為站前廣場吸引數十萬遊客。去年9月，軒蘭諾颱風襲來，廣場中的樹木被吹倒，刮傷了飛天小火車，縣府維護時也發現木製作品無法承受長時間吊掛，決定重新設計製作。

工旅處副處長游騰聯指出，飛天小火車以木造為主，本來不是為長久懸掛設計，林姿妙縣長上任後規劃新的方案。全新版本的「星空飛天小火車」以俗稱玻璃鋼的FRP材質構成，更堅固耐用，懸掛系統也經過計算，可以承受每秒37.5公尺的風速，相當於中級颱風。

幾米團隊墨策國際公司也設計三處新的地面裝置藝術，同樣取材幾米的三本繪本，分別是抱著魚缸的中年男子「微笑的魚」、吹奏喇叭歡送火車的毛毛兔「森林裡的祕密」、陪遊客一起等車的盲女「地下鐵」，交織出更完整的敘事風景。

林姿妙說，宜蘭是農業大縣，但文化藝術也很重要，原有的木製飛天小火車，會落腳蘭陽博物館周邊烏石港驛站，希望能帶動當地觀光人潮，做到「觀光立縣」。

幾米團隊新設計的裝置藝術，微笑的魚。記者陳敬丰／攝影
幾米團隊新設計的裝置藝術，微笑的魚。記者陳敬丰／攝影
幾米團隊新設計的裝置藝術，森林裡的祕密。記者陳敬丰／攝影
幾米團隊新設計的裝置藝術，森林裡的祕密。記者陳敬丰／攝影
幾米星空飛天小火車今天升空，縣長林姿妙（左五）、議長張勝德（左六）等人到場祝賀。圖／宜蘭縣政府提供
幾米星空飛天小火車今天升空，縣長林姿妙（左五）、議長張勝德（左六）等人到場祝賀。圖／宜蘭縣政府提供
「飛天小火車」2.0以俗稱玻璃鋼的FRP材質設計，更加堅固耐用。記者陳敬丰／攝影
「飛天小火車」2.0以俗稱玻璃鋼的FRP材質設計，更加堅固耐用。記者陳敬丰／攝影
幾米團隊新設計的裝置藝術，地下鐵。記者陳敬丰／攝影
幾米團隊新設計的裝置藝術，地下鐵。記者陳敬丰／攝影

幾米 團隊

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