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花蓮縣三節愛心米走入歷史 今年起改發生活物資券

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府每年3節發送生活物資給弱勢民眾，今年改變作法，全年發送一次生活物資券。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府每年3節發送生活物資給弱勢民眾，今年改變作法，全年發送一次生活物資券。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府每年三節前夕發送生活物資給弱勢民眾，以往都是致送油、米等實物，今年起改成發放「生活物資券」，讓民眾不需要再舟車勞頓領取，也能憑券自行採購需要的物資。縣府表示，目前還在規畫作業，未來預計3、4月一次發放，提醒民眾，春節前將不會再發愛心米。

花蓮縣政府從民國99年起，於春節、端午和中秋節等重要節日，發放幸福花蓮三節生活物資，對象為身障、中低收入、低收入戶，照顧縣內弱勢族群，減緩生活壓力，13年來發送內容和方式依需求做滾動式調整，從發送一瓶油、一包米，到兩包米，去年每戶每次發放2包3公斤裝白米，年發3次共6包，1包米約100多元。

不過，因發放方式採指定時間、地點，讓弱勢家戶自行前往領取，有議員建議應該更便民，也曾因白米包裝袋上印有縣長夫妻肖像，引起討論。

社會處長陳加富說，考量民眾舟車勞頓，又因米比較重領取不易，米的配送、回收車輛、搬米人力等，都需要大量人力和物力，縣長徐榛蔚希望在幫助弱勢之餘，同時朝「花蓮縣2050淨零碳排」的政策目標邁進，因此今年首度改成發送生活物資券。

社會處表示，原本三節發送的物資約2萬份，改發「生活物資券」後，為了把福利送到最需要的鄉親手中，發放對象會再重新規畫盤點，且改成1年發放一次，初步估算每人生活券總面額600元，可在限定的大型超市或賣場使用，以生活必需品為範圍，並限定不得購買菸酒、檳榔，總經費估算需1200餘萬元。

社會處提醒，今年開始，春節、端午節及中秋節不會再發放白米，請民眾不要等待。目前規畫於3月或4月發放，事前會公告通知領取方式及發放對象，由於是第一次發券，縣府會針對各鄉鎮市發放後的情形與問題滾動式修正。

花蓮縣政府每年3節發送生活物資給弱勢民眾，今年改變作法，全年發送一次生活物資券。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府每年3節發送生活物資給弱勢民眾，今年改變作法，全年發送一次生活物資券。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 中秋節 春節

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