花蓮縣三節愛心米走入歷史 今年起改發生活物資券
花蓮縣政府每年三節前夕發送生活物資給弱勢民眾，以往都是致送油、米等實物，今年起改成發放「生活物資券」，讓民眾不需要再舟車勞頓領取，也能憑券自行採購需要的物資。縣府表示，目前還在規畫作業，未來預計3、4月一次發放，提醒民眾，春節前將不會再發愛心米。
花蓮縣政府從民國99年起，於春節、端午和中秋節等重要節日，發放幸福花蓮三節生活物資，對象為身障、中低收入、低收入戶，照顧縣內弱勢族群，減緩生活壓力，13年來發送內容和方式依需求做滾動式調整，從發送一瓶油、一包米，到兩包米，去年每戶每次發放2包3公斤裝白米，年發3次共6包，1包米約100多元。
不過，因發放方式採指定時間、地點，讓弱勢家戶自行前往領取，有議員建議應該更便民，也曾因白米包裝袋上印有縣長夫妻肖像，引起討論。
社會處長陳加富說，考量民眾舟車勞頓，又因米比較重領取不易，米的配送、回收車輛、搬米人力等，都需要大量人力和物力，縣長徐榛蔚希望在幫助弱勢之餘，同時朝「花蓮縣2050淨零碳排」的政策目標邁進，因此今年首度改成發送生活物資券。
社會處表示，原本三節發送的物資約2萬份，改發「生活物資券」後，為了把福利送到最需要的鄉親手中，發放對象會再重新規畫盤點，且改成1年發放一次，初步估算每人生活券總面額600元，可在限定的大型超市或賣場使用，以生活必需品為範圍，並限定不得購買菸酒、檳榔，總經費估算需1200餘萬元。
社會處提醒，今年開始，春節、端午節及中秋節不會再發放白米，請民眾不要等待。目前規畫於3月或4月發放，事前會公告通知領取方式及發放對象，由於是第一次發券，縣府會針對各鄉鎮市發放後的情形與問題滾動式修正。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言