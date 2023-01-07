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蘿蔔藏500元消費券！關山拔蘿蔔下周六登場

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東關山拔蘿蔔活動，每年都吸引數千人參加，也是許多家庭開心的假日活動。圖／報系資料照片
台東關山拔蘿蔔活動，每年都吸引數千人參加，也是許多家庭開心的假日活動。圖／報系資料照片

2023關山千人蘿蔔季本月14日上午8時開拔，主辦單位為創造更多拔蘿蔔驚喜，將在百顆蘿蔔中繫上100到500元「農產品消費券」，歡迎民眾攜家帶眷一起到關山鎮德高國小旁享受拔蘿蔔樂趣。

關山鎮長彭成豐表示，關山千人拔蘿蔔迄今邁入第12年，今年金筊品種蘿蔔在鎮公所僱請專人用心培栽下，條條長得白白胖胖。為創造拔蘿蔔驚喜，公所近日將在上萬條蘿蔔中，藏入100張農產品消費券，大獎500元、小獎也有100元，提高拔蘿蔔樂趣。

彭成豐說，民眾完成報到後可先逛關山農特產品市集、欣賞社區樂舞表演，美食市集提供暖呼呼的蘿蔔湯及蘿蔔糕，品嘗關山在地特色蘿蔔料理。拔蘿蔔時間為上午9時，為體貼遠道遊客，另安排第2場上午10時開拔，歡迎全國親子朋友踴躍參加。

關山鎮公所鼓勵農民利用二期稻米收割後冬季裡作期間，除了種植油菜花外，也灑種子種蘿蔔，一方面做綠肥用、二方面可食用、三方面更可提振觀光增加農產品附加價值，為近年來台東開春最受歡迎的農村活動。

拔蘿蔔活動也成功打響關山金茭蘿蔔品牌。金茭蘿蔔外型迷你可愛，肉質細嫩、口感好、甜度高，適合醃製蘿蔔乾。關山老蘿蔔銀行存有數十年的老菜脯，成為關山特有黑金產業。

台東關山拔蘿蔔活動，每年都吸引數千人參加，成為關山特色活動。圖／報系資料照片
台東關山拔蘿蔔活動，每年都吸引數千人參加，成為關山特色活動。圖／報系資料照片

消費券 菜花 農民

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