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海巡八斗子誓師 春節查走私、偷渡出動無人機、偵搜犬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海巡署北部分署為杜絕不法，維護春節重點期間國境安全，今天在基隆八斗子誓師。記者游明煌／翻攝
海巡署北部分署為杜絕不法，維護春節重點期間國境安全，今天在基隆八斗子誓師。記者游明煌／翻攝

海巡署北部分署為杜絕不法，維護春節重點期間國境安全，今天在基隆八斗子誓師，另同步在宜蘭至新竹等5縣市，採異地同時方式執行岸海聯合擴大威力掃蕩勤務。無人機、機動式熱影像車及海巡偵搜犬都投入重點地區強化勤務。

海巡署北部分署為杜絕不法，展現海巡捍衛海疆無假期之決心，提升邊境整體安全防護能量，今天下午在八斗子舉行誓師大會。

海巡署指出，農曆春節將屆，民生物資需求增加，但犯罪手法日新月異，為杜絕走私、偷渡等不法情事發生，海巡署北部分署誓師執行岸海聯合擴大威力掃蕩勤務。

今天動員所轄3個岸巡隊、5個海巡隊、5個查緝隊並結合艦隊分署機動海巡隊、宜蘭縣警察局蘇澳分局、基隆港務警察總隊蘇澳中隊、財政部關務署基隆關、移民署基隆港國境事務隊、基隆市警察局第二分局八斗子分駐所及桃園市警察局大園分局竹圍派出所等單位，合計3艦、7艇、45車、5犬及1架無人機，共283人參加。

另無人機、機動式熱影像車及海巡偵搜犬等科技新式裝備，投入重點地區強化勤務，以彰顯打擊不法及防堵境外疫情入侵之決心。

海巡署北部分署表示，春節重點期間海巡任務24小時不打烊，對於查緝走私、偷渡及各項防疫工作等任務絕不鬆懈。

海巡署北部分署為杜絕不法，維護春節重點期間國境安全，今天在基隆八斗子誓師。記者游明煌／翻攝
海巡署北部分署為杜絕不法，維護春節重點期間國境安全，今天在基隆八斗子誓師。記者游明煌／翻攝
海巡署北部分署為杜絕不法，維護春節重點期間國境安全，今天在基隆八斗子誓師。記者游明煌／翻攝
海巡署北部分署為杜絕不法，維護春節重點期間國境安全，今天在基隆八斗子誓師。記者游明煌／翻攝
海巡署北部分署為杜絕不法，維護春節重點期間國境安全，今天在基隆八斗子誓師。記者游明煌／翻攝
海巡署北部分署為杜絕不法，維護春節重點期間國境安全，今天在基隆八斗子誓師。記者游明煌／翻攝

海巡署 基隆港 警察

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