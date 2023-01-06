花蓮議會控上百件工程建議案遭擱置 縣府否認

花蓮縣議會今天指控，去年多名議員所提逾140件小型工程建議案遭縣府拖延擱置，等同胎死腹中，批縣府漠視民意。花蓮縣府回應，因財政拮据，會通盤考量急迫性、公共性妥善運用預算。

花蓮縣議長張峻指出，初步統計去年（19屆）有過半數議員共計147件小型工程建議案，總金額約新台幣3000萬元，從7月起議會發文請縣府核准，期間多次關切、催促縣府儘速核定，直到12月28日才回文給議員，導致多件建議案胎死腹中。

花蓮縣議會指出，縣內很多農路、便橋、排水系統、擋土牆、監視器等基礎建設，所需建設經費不高，效益顯著，遺憾縣府執行順序和行政效率失靈。

花蓮縣議會指出，長達5個月時間拖延擱置，就是要牽制議員，左右選情，縣府對議員的地方建設承諾，變成懲罰和控制議員的手段，認為縣府霸凌議會監督權。

對此，花蓮縣府發布新聞稿澄清，去年度議員建議案核定件數965案，核定金額為1億6700萬元，若議員所提建議案在既有施政計畫範圍，即由相關權責單位研議辦理，強調議員所提的地方建設建議事項，縣府都非常重視與感謝。

花蓮縣府說明，除了議員建議案，也透過1999縣民熱線、縣長信箱、基層座談等方式廣納民眾需求，排定現地會勘，並通盤考量急迫性、公共安全、土地權屬等層面，讓工程能盡速進行。

花蓮縣府指出，由於花蓮縣工程量能有限，又因無法如期徵收礦石稅等財源拮据，且去年遭逢918台東強震重創南區，優先搶修受災地區，守護民眾生命財產安全。