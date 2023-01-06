「幫助別人是我們的福氣」 宜蘭福氣家族送暖辦年貨
宜蘭福氣家族公益協會舉辦寒冬送暖，今天邀請154戶急難救助戶、獨居老人與清寒家庭，贈送每戶3000元，到家樂福採辦年貨。福氣家族也準備250組福袋，家樂福搭配150份年菜，請志工送達250戶偏鄉關懷戶，幫助他們過好年。
福氣家族從102年開始運作，最初是30多位來自各行各業的好友，熱心公益，每年舉辦寒冬送暖活動，幫助清寒學童多元入學，並參與急難救助與後續關懷計畫。福氣家族106年開始為了更方便運作，向政府申請，正式成立公益協會，如今會員已達800多人。
福氣家族今年的寒冬送暖活動以關懷獨居長者為主題，邀請學生、海巡人員等年輕志工，與長者一起採辦年貨，強調「陪伴感」。協會成員說，「能幫助別人是我們的福氣」，福氣家族基於這樣的精神運作。
社會處長林蒼蔡來到現場，肯定與感謝福氣家族的努力。宜蘭家扶中心、蘭智社會福利基金會、聖方濟安老院等相關團體也到場協助支持。福氣家族表示，協會非常重視公益團體互相合作，希望能成為平台，一起協助更多需要幫助的人。
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