連續7年秒殺 花蓮遠百春節福袋限量7日起預購
花蓮遠東百貨每年農曆春節福袋，是在地最熱鬧的福袋活動，已連續7年秒殺。今年福袋7日起開放預購，售價1500元，因應疫情降溫，買福袋就送基本回饋獎20吋行李箱，還可參加二重獎、特獎摸彩，有機會連中三元，抽中遠東百貨16萬8000元商品券及價值6萬多元的電動機車等大獎。
遠百東貨花蓮店表示，今年共準備1000份福袋，其中800份從7日起開放預購，憑全館不限金額發票，就可以現金1500元到3樓服務中心購買，前300名還可領取早鳥禮；另保留200份，22日大年初一上午9時開放現場販售。福袋內容豐富，內含價值3980元的20吋行李箱，再加贈百達遊100元商品券。
除了基本回饋獎，還有120項二重獎，包括iPhone 14 Pro、55吋電視、滾筒蒸洗脫洗衣機、空氣清淨機、義式咖啡機等家電用品，將於初一上午9時30分抽出；另外還準備兩項特獎「遠東百貨16萬8000元商品券」及「KYMCO IONE電動機車」，同樣在初一抽出，總獎項價值破百萬元，幸運者有機會連中三元。
店長黃永芳說，遠百花蓮店福袋已經連續7年秒殺完售，今年除了高CP值，也更考量到疫情降溫民眾期待出國，所以準備20吋行李箱作為基本回饋禮，歡迎民眾買福袋試手機，兔年行大運。迎接新年，持HAPPY GO卡加上全館當日單筆消費滿100元以上的同卡號發票，可兌換紅包袋，數量有限，贈完為止。
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