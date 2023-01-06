台東太平溪右岸一路通工程計畫 年底全線開通

台東縣府今舉辦太平溪右岸南王橋到日光橋通車典禮暨第一鐵路橋至康樂橋段動土，全長約9.5公里太平溪右岸一路通工程計劃，目前只剩第一鐵路橋至康樂橋段，預計年底完工後全線通車。

建設處指出，太平溪右岸一路通工程計劃總工程經費約8億元，分為5段辦理，加上今天通車的南王橋到日光橋段，已有4段通車，最後一段第一鐵路橋至康樂橋段今已展開動土施工。

縣長饒慶鈴在建設處長許瑞貴陪同下，啟動紅綠燈號誌按鈕後，南王橋到日光橋正式通車，隨即前往第一鐵路橋至康樂橋段工程開工儀式，議員陳志峰、王文怡受邀參加，一起為工程順利祈福。

饒慶鈴說，太平溪右岸一路通全線開通後，不僅將可大幅縮短不少市區間行車時間，更能做為緊急救護通行，爭取寶貴的救援時間，在地方公聽會時也曾被參與的民眾稱為是一條救命的道路。