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五結鄉媽祖走尪恢復舉辦 2月4日「眾神護台灣」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
五結利澤簡永安宮今年恢復舉辦媽祖走尪，將於2月4日登場，今舉辦記者會，會上示範抬神轎競走。圖／五結鄉公所提供
五結利澤簡永安宮今年恢復舉辦媽祖走尪，將於2月4日登場，今舉辦記者會，會上示範抬神轎競走。圖／五結鄉公所提供

宜蘭五結鄉利澤老街的媽祖走尪（音「汪」），去年因疫情停止舉辦，今年重新啟動，將於2月4日上午與40尊大神尪，一同在老街為活動揭開序幕。五結鄉公所今日於利澤簡永安宮舉辦記者會，邀請鄉親一同參與。

利澤古稱「利澤簡」，清代是重要集貨港口，當地普遍信仰媽祖，1862年居民興建永安宮，成為信仰中心。每年正月上旬，永安宮媽祖遶境，其下八大庄的廟宇都會派出神轎競走，勝利者贏得黑令順風頭旗，掛在船頭可保平安。由於神像被稱為「尪」，媽祖遶境也被稱為走尪。

媽祖走尪是利澤與五結鄉一年最重要的慶典之一，去年因為疫情影響，走尪停止舉辦，今年鄉公所與廟方決定恢復舉辦，40尊大神像「眾神護台灣」，將於2月4日早上9時半開幕。

永安宮今年邀請企業單位組隊參加神轎競走示範賽，前6名的隊伍可以贏得黑令旗，參加隊伍都能得到傳藝中心門票兌換券、利澤簡煙燻鴨賞等價值6000元的禮品，次日元宵節也會舉辦傳統平安遶境和晚會等活動，特別邀請金曲歌王陳雷到場獻唱。

五結鄉公所與永安宮今日舉辦記者會，現場示範抬神轎走尪，邀請鄉親參加活動、企業組隊參賽，也邀請情侶、夫妻們參加「尪揹某」趣味活動。

「媽祖走尪」是五結鄉最重要的慶典活動之一，去年因疫情停辦，今年恢復舉辦，將於2月4日開幕，今舉辦記者會邀請鄉親參加。圖／五結鄉公所提供
「媽祖走尪」是五結鄉最重要的慶典活動之一，去年因疫情停辦，今年恢復舉辦，將於2月4日開幕，今舉辦記者會邀請鄉親參加。圖／五結鄉公所提供

媽祖 神轎 遶境

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