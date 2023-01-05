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新竹棒球場地下15公分有廢棄物很正常？他被轟到急刪文改口了

影／他免費送1萬2千顆雞蛋 助基隆中山區低收入戶每戶20顆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市議員張秉鈞免費送1萬2千顆雞蛋，助基隆中山區低收入戶每戶20顆。圖／議員張秉鈞提供
市議員張秉鈞免費送1萬2千顆雞蛋，助基隆中山區低收入戶每戶20顆。圖／議員張秉鈞提供

基隆議員張秉鈞今天在中山區服務處，免費發放1萬2000顆雞蛋，提供戶籍在基隆市中山區的低收入戶，每戶可領取20顆，讓收到的家庭都能有「蛋蛋」的幸福。

張秉鈞表示，此次結合樂活人生發展協會，共同舉辦寒冬送暖之「蛋蛋」的幸福，希望能幫助到弱勢家庭。今天發放的對象為低收家庭，後續將繼續提供更多弱勢族群，讓更多的人可以感受到社會的溫暖。

基隆市樂活人生理事長簡景章說，看到張秉鈞長期關懷弱勢且熱心助人，因此協助寒冬送雞蛋活動，購買樞冠畜牧場所，通過SGS認證無抗生素的安心蛋品，讓民眾可以吃到健康的雞蛋。

張秉鈞說，因資源有限，目前先以中山區弱勢民眾為主，同時將持續媒合更多資源，期許能幫助各區的弱勢族群。歡迎願意參與的熱心民眾參加募集民生物資並進行發放，溫暖社會每一個角落。

市議員張秉鈞免費送1萬2千顆雞蛋，助基隆中山區低收入戶每戶20顆。圖／議員張秉鈞提供
市議員張秉鈞免費送1萬2千顆雞蛋，助基隆中山區低收入戶每戶20顆。圖／議員張秉鈞提供

基隆 雞蛋 議員

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