影／日本熊本縣八代市長訪基隆 謝國樑：促進觀光商業效益

基隆與日本的友好城市，熊本縣八代市長中村博生今天率團拜會市長謝國樑，謝國樑說，今年4月是雙方締結友好城市協定的5周年，盼日後帶議員前往當地交流，促進雙方觀光與商業效益。

晶圓代工龍頭台積電將在日本熊本縣設廠，並可帶動相關產業鏈進駐。熊本縣八代市與基隆市是關係密切的友好城市，有很多的互動。

謝國樑由副市長邱佩琳陪同接見中村博生市長、成松由紀夫議長一行人，中村博生市長當面恭賀謝市長就任，提及2月中將再率市民組團再訪基隆，謝市長當面邀約屆時再會面。

謝國樑說，基隆市與日本八代市是關係密切的友好城市，八代市每年都帶著特色農產品到基隆舉行八代物產展，深受市民喜愛，更是兩市間友誼的象徵，今年4月正是基隆市與八代市，雙方締結友好城市協定的5周年。

謝國樑表示，他非常重視兒童權益與教育，樂見八代市羽球小選手和基隆的孩子互動，期盼打造基隆成為亞洲最有愛的城市，希望透過這次會面，雙方未來有更多的互動，無論是貨運、郵輪等航線互通，以及在觀光、教育、文化、產業等領域相互合作，堅定雙方情誼。

中村博生市長透過翻譯指出，受到新冠疫情影響，闊別3年再次到訪基隆，發現城市與街道景觀的改變，此行兩地小學生進行羽球友誼賽，感謝市府提供協助。

中村市長並舉台積電到熊本縣設廠為例，期待兩地港口的直航航線深化交流，促進彼此經濟發展。