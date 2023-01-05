暖心！視障跑友環台路跑 助花蓮家扶募年菜送弱勢
歲末寒冬，3名視障跑友展開16天環台路跑長征，為全台6家社福團體募愛心，今天跑進花蓮家扶中心，送出50分暖心套餐，幫助花蓮家扶年菜募集達標。視障跑友吳春成說，希望把愛不斷散播出去。花蓮市長魏嘉彥表示，明年願全力協助這項有意義的活動。
花蓮家扶中心每年農曆春節前夕募集愛心年菜，送給扶助家庭圍爐，今年已是第4年獲得盲人環台為公益而跑協會響應。3名視障跑友吳春成、吳鎮安、古奇哲，在多位陪跑者陪伴下，去年12月24日從台北出發，逆時針環台，以每天跑一個全馬約42公里的距離，一站跑過一站，還在屏東過新年，號召全台共同獻愛心。
一人行跑過花蓮家扶玉里服務處、鳳林服務處，今天下午來到花蓮家扶，受到扶幼委員會主委蕭雄彰、胡毓恩、榮譽主委蕭崎昌等人歡迎。
吳春成分享，視障者受到社會大眾的關懷與陪伴，也願意承擔責任，希望透過路跑，把為公益募集的消息傳播到全台，讓這份愛延續下去。
全程陪跑的台北市體育局前局長李再立說，去年12月24日從台北出發後，每天安排一個全馬的長度路跑，預計16天跑完全台，約600多公里。他表示，視障跑友很有經驗，自己就是「當他們的眼睛」，告訴路上有哪些景色、路況等，但跑著跑著，反而變成「視障跑者帶著我們跑」。
另一位全程陪跑員蔡國圳說，沿路遇到許多熱情加油的民眾，讓他很感動，視障跑友本身已屬弱勢，仍想幫助社會上更多需要幫助的人，這分心意帶給他心靈上鼓勵的力量，深受激勵。
花蓮家扶中心主任施政延表示，今年第4年與盲人環台為公益而跑協會合作，透過環台一步一腳印為扶助家庭募集年菜，感謝跑友及各界協助，1850份目標已達標，將在過年前發放，接下來還要募集近千名花蓮清寒學子的獎助學金，預計約需千萬元，還有很大缺口，會繼續努力。
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