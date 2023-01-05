公路總局首辦抽獎活動 鼓勵用路人離峰時段上蘇花改

每到農曆春節連假尖峰時段，蘇花路廊容易塞車，公路總局為鼓勵民眾在春節前後離峰時段上路，首次舉辦抽獎活動，只要上網登錄基本資料、車牌、開車時段及路段就可參加抽獎，公路總局利用智慧偵測車牌核查，符合資格就能抽GoPro、行車記錄器等，盼能達到疏導交通的效果。

公路總局建議行車離峰時段，主要是20日、22日至24日南下晚上6點至12點；25日、28日、29日北上晚上12點至中午12點；26日北上清晨5點至中午12點；27日北上凌晨3點至上午8點等，其中除夕夜全天皆是離峰時段。

公路總局四工處金岳工務段長張芯瑋表示，今年首次舉辦「春遊蘇花改早鳥抽福袋」活動，活動期間即日起至1月29日，用路人只要在活動期間在平台上，填寫車牌、姓名、e-mail等資訊，並勾選預計行車日期、時段及路段，於指定時段上路，就能參加抽獎。

張芯瑋指出，公總會利用智慧車輛偵測系統比對車牌，確認民眾是不是真的在登錄預定的時間內行駛，只要資料無誤，就能獲得抽獎資格，獎項包括GoPro、衛星導航行車記錄器、藍芽耳機等。

不過現在離春節還有2周，會從現在就開跑抽獎活動，張芯瑋說，主要希望民眾能提前上蘇花改，或是提前預約登錄選擇上路時間，公路總局也能從中得知民眾開蘇花改的時段，有相關車流數據以調整交通管理方式，也要測試這樣的活動是否能成為用路人在離峰時段上路的誘因，後續研議是否續辦類似的活動。