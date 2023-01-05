宜蘭傳藝園區走春活動 冬山鄉公所巨兔現身河畔

宜蘭傳統藝術園區今年春節舉辦「傳藝走春 玩one兔two獅three」活動，和文昌帝君擲筊抽獎「玩」起來，請到冬山鄉公所10公尺高巨「兔」裝置藝術，4D展示台灣「獅」陣文化，以及其他豐富活動，邀請縣民及遊客入園同樂。

園區推出「縣民回娘家」，初一（22）到初二宜蘭縣民免費入園。園內文昌祠在初四（25）到初五早上10時到中午12時、下午2時到4時，舉辦「前兔似錦 跋杯祈福幣」，遊客可以到文昌辭擲筊祈願，有機會抽到特製的紀念幣，福氣一整年。

傳藝園區今年與冬山鄉公所合作，請來10公尺高的巨兔裝置藝術，坐落於園內河畔的三色燈籠橋旁。冬山鄉長林峻輔說，今年是卯兔年，卯音同台語中「賺」，希望大家來傳藝園區看兔子，「賺大錢」。

從初一開始，「醒獅鼓陣」與「電音三太子」連續7天在文昌廟廟埕廣場演出，並且與觀眾近距離接觸，讓遊客體驗台灣傳統廟會文化。展覽館每天早上9點到晚上6點也會展示數位獅陣，透過文策院最新4D科技演繹獅陣文化。

除「玩one兔two獅three」，園區內煙波飯店推出特別活動，住宿遊客夜間可以欣賞東方雜技演出。全聯也連動合作，在1月18日到2月19日間註冊成為全支付會員，在傳藝園區首筆消費滿88元，可得到88點點數，限量888名。