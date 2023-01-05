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年終大掃除 宜蘭各鄉鎮市清運垃圾及資收物時間一覽表

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府與礁溪鄉公所發動環保志工、機關團體員工約200多人，展開年終大掃除。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府與礁溪鄉公所發動環保志工、機關團體員工約200多人，展開年終大掃除。圖／縣政府提供

宜蘭縣政府今天在礁溪鄉辦理年終大掃除總動員宣傳，針對年節垃圾清運，多數鄉鎮市公所初一至初四不收垃圾，不過羅東鎮、蘇澳鎮、礁溪鄉及員山郷元月24日（初三）會加收一趟垃圾及資源回收物，宜蘭市公所則在24日及25日下午起各加收清運一次。

快過年了，宜蘭縣府今天在礁溪鄉公所前廣場發動環保志工及機關團體約200人一同誓師及掃街，由環保志工沿著中山路、礁溪路及溫泉路等路段進行年終大掃除，共清出134公斤垃圾及落葉、資源回收物31公斤，努力以清淨的生活環境迎接歡樂宜蘭年。

防範新冠肺炎疫情避免群聚，縣政府請各鄉鎮市公所依照防疫指引，針對人潮較多且頻繁出入的公共區域，包括觀光景點、人潮聚集處夜市、市場、商圈、大型營業場所、火車站及公車站等周邊區域，加強提高消毒頻率。

因應年節大掃除，各公所清潔隊排定「巨大垃圾清運及春節期間垃圾收運時間表」，協助民眾在過年前進行廢傢俱、床墊等巨大垃圾收運。

多數鄉鎮市公所清潔隊初一至初四停收垃圾，不過人潮較多的羅東鎮，蘇澳鎮，礁溪鄉及員山鄉在大年初三24日會安排加收一趟垃圾，宜蘭市公所24日及25日下午1點起，安排各加收清運一趟，呼籲共同整頓居家環境及清除廢棄物，相關資訊可以上宜蘭縣政府全球資訊網及環保局網站查詢。

宜蘭縣長林姿妙帶頭進行環境大掃除。圖／縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙帶頭進行環境大掃除。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府與礁溪鄉公所發動環保志工、機關團體員工約200多人，展開年終大掃除。圖／鄉公所提供
宜蘭縣政府與礁溪鄉公所發動環保志工、機關團體員工約200多人，展開年終大掃除。圖／鄉公所提供
沿街共清出134公斤垃圾及落葉、資源回收物31公斤。圖／縣政府提供
沿街共清出134公斤垃圾及落葉、資源回收物31公斤。圖／縣政府提供

宜蘭 羅東 資源回收

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