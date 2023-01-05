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公正國小校長簡信斌 接任宜蘭縣教育處長

中央社／ 宜蘭5日電

宜蘭縣政府教育處長王泓翔將在明天出任台北市政府體育局長，宜蘭縣府今天宣布，將由宜蘭縣公正國小校長簡信斌接任教育處長。

宜蘭縣府發布新聞稿指出，簡信斌現年54歲，國立花蓮教育大學學校行政碩士，曾任五結國小、羅東國小、孝威國小等校教師，歷任羅東國小、北成國小及公正國小等校校長。

縣府表示，簡信斌從事教育工作已30年，有豐富教學及經營管理經驗，具有創新教學理念與溝通協調能力，曾獲全國校長領導卓越獎、空間美學特色學校特優獎等殊榮，辦學績效頗受教育界好評。

縣府指出，簡信斌出身教育世家，父母都是教師，曾擔任宜蘭縣美術學會榮譽理事長，相信以簡信斌多年在學校服務的經驗與美學素養，必定能為宜蘭縣的百年樹人大計，彩繪出更美麗的藍圖。

宜蘭 羅東

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