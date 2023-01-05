台鐵基隆定國街2800坪地荒廢雜草叢生 地方盼活化利用

基隆市安樂區定國街有近2800坪台鐵局管理土地，長期以來荒廢閒置，致雜草叢生、蟲蛇出沒，地方都認為可惜，盼綠美化建置公園。議員建議先以水泥鋪面抑制雜草生長，並開放周邊里民休憩活化利用。台鐵局表示，會向上請示是否同意整地鋪上水泥或植草磚。

安樂區定國里長徐寅禹向立委蔡適應服務處陳情，定國街的台鐵土地已經雜草叢生很長時間，地方都認為太可惜，很想進行綠美化和公園的建置，改善里內環境。

蔡適應服務處副主任潘俊宏今天會同台鐵局土地管理單位、市政府都發處、環保局、市議員吳驊珈、里長徐寅禹到現場會勘。

潘俊宏表示，現場範圍大，約近2800坪，要求台鐵加速清理現場的雜草。徐寅禹建議台鐵對於土地鋪面進行改善，才能讓髒亂的現況得到改善，不論是鋪上水泥、植草磚、或是回收再製磚，地方若要接手管理，一定要請土地管理單位做先期整頓。

另外，基隆市政府的部份，蔡適應服務處請市府盡速來和台鐵研究土地活化和有效管理，不論是公共利用、綠美化使用或是社會住宅等，地方居民希望有效管理，不會成為環境或治安的死角。

市議員吳驊珈說，定國街的空地都是台灣鐵路管理局管理的，自從台鐵宿舍拆除後，她在蔡適應服務處時，就已經協助爭取停車場，今天希望解決雜草叢生、蟲蛇出沒及空地閒置問題。

吳驊珈建議台鐵，短期應提升除草頻率，如果可以，希望以水泥鋪面抑制雜草生長。建議在有使用計畫之前，開放周邊里民休憩活動，長期則希望政府規畫活化閒置國有土地，她會持續追蹤。

台鐵表示，定國街土地過去是台鐵員工宿舍，拆遷後在疫情前標租過數次，僅有靠近西定河的一塊土地，標租出去成為停車場，而且車位還沒有停滿。

台鐵指出，由於定國街土地是分別是機關用地、停車場用地、住宅用地，台鐵的土地資產無法直接開闢成為綠地公園，但是若地方政府有計畫，台鐵願意來配合洽談，目前每3個月會除草一次，對於里長要求土地鋪面改善，他們請示長官是否同意整地鋪上水泥或植草磚。