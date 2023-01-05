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宜蘭教育處長前進蔣萬安小內閣 遺缺由簡信斌校長接任

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣公正國小校長簡信斌將接任宜蘭縣政府教育處長。 記者戴永華／翻攝
宜蘭縣公正國小校長簡信斌將接任宜蘭縣政府教育處長。 記者戴永華／翻攝

宜蘭縣政府教育處長王泓翔明天前往台北市政府體育局就任新職，留下的遺缺確定由公正國小簡信斌校長接任，由於商調行政作業流程，簡信斌要到元月下旬才會上任。

王泓翔是林姿妙第一任縣長時向新北市政府借將的人才，他明天北上接掌台北市政府體育局長，正式成為蔣萬安內閣的成員之一；針對留下的處長遺缺，宜蘭縣政府徵詢了一些適合的人選及意願，有人力薦長年來對教育付出甚多的簡信斌校長。

民國58年次的簡信斌，國立花蓮教育大學碩士，具繪畫專長，全國得獎無數，曾經拿下校長界有「奧斯卡獎」之稱的教育部校長領導卓越獎；他曾是宜蘭縣中小學校長協會理事長、宜蘭縣美術學會理事長，不管在教育及藝術方式都表現優異，而且在校園推動校友畫家吳炫三為主題的雙語藝術教育。

簡信斌累積20幾年校長辦學的豐富經驗，至今仍對於教育付出相當多時間，假日也是一樣，被形容是以生命在辦教育，非常難得。預計元月下旬就任，這段時間暫由教育處副處長謝麗蓉代理處長職務。

王泓翔表示，他很感謝宜蘭縣政府，如果有需要的話，這段時間他仍會盡力提供協助，讓前後任處長的業務能夠無縫接軌，正常順暢運作。

宜蘭縣公正國小校長簡信斌（左三）確定接任宜蘭縣政府教育處長，他是一位畫家，推動校友畫家吳炫三（右三）為主題的雙語藝術教育。圖／取自簡信斌臉書
宜蘭縣公正國小校長簡信斌（左三）確定接任宜蘭縣政府教育處長，他是一位畫家，推動校友畫家吳炫三（右三）為主題的雙語藝術教育。圖／取自簡信斌臉書
宜蘭縣公正國小校長簡信斌（左）確定接任宜蘭縣政府教育處長，他是一位畫家，無論在教育或藝術上都表現優異。圖／取自簡信斌臉書
宜蘭縣公正國小校長簡信斌（左）確定接任宜蘭縣政府教育處長，他是一位畫家，無論在教育或藝術上都表現優異。圖／取自簡信斌臉書

宜蘭 體育

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