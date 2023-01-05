周六基隆多元培力聯合展售 年菜、伴手禮、糕點等年貨
春節將近，勞動部北分署基隆就業中心7日周六上午10時至下午2時，在於基隆市田寮河玉兔橋辦理「多元培力攜手迎新春聯合展售活動」，有應景年菜、年節伴手禮、糕點、手工藝品等，提供民眾採買年貨。
基隆就業中心表示，為協助弱勢求職者就業、發展在地產業，就業中心長期以來輔導「多元就業開發方案」，去年度輔導34個執行單位，協助125位弱勢求職者重返職場。
今年迎新春聯合展售活動邀集13個計畫執行單位，除展示在地深耕的執行成果外，備有應景年菜、年節伴手禮、糕點、手工藝品等實體行銷平台，讓到場民眾試吃及選購最安心的年貨及伴手禮。
參與計畫的有基隆地區的社區發展協會及人民團體，都各有特色產品，如暖暖區過港社區發展協會的蒜香鹹豬肉及蘿蔔糕、新豐愛鄉協會的素食年菜和素湯品、中興社區發展協會的芋頭雞捲、腿庫及社團法人基隆市脊髓損傷者協會的南棗核桃糕、雪花酥等，都是很好的選擇。
還有碇祥社區發展協會的酒釀和養生黑棗、啟明關懷弱勢協會的年菜與醉蝦、平寮社區發展協會上青的活凍小卷及蝦等，琳瑯滿目。
聯合展售活動還有集點換獎活動，只要到現場13個特色攤位採購商品即可獲得1點，集滿6點可獲得精美禮物。
基隆就業中心主任盛慧中表示，多元就業開發方案及培力就業計畫能夠提供弱勢求職者就業及培訓的協助，能為下一段職涯發展做好準備，同時帶來更多元發展的面向，促進在地產業發展。相關細節歡迎洽詢基隆就業中心六堵分站（02）24515020分機3315鍾小姐，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。
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