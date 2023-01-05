周六基隆多元培力聯合展售 年菜、伴手禮、糕點等年貨

春節將近，勞動部北分署基隆就業中心7日周六上午10時至下午2時，在於基隆市田寮河玉兔橋辦理「多元培力攜手迎新春聯合展售活動」，有應景年菜、年節伴手禮、糕點、手工藝品等，提供民眾採買年貨。

基隆就業中心表示，為協助弱勢求職者就業、發展在地產業，就業中心長期以來輔導「多元就業開發方案」，去年度輔導34個執行單位，協助125位弱勢求職者重返職場。

今年迎新春聯合展售活動邀集13個計畫執行單位，除展示在地深耕的執行成果外，備有應景年菜、年節伴手禮、糕點、手工藝品等實體行銷平台，讓到場民眾試吃及選購最安心的年貨及伴手禮。

參與計畫的有基隆地區的社區發展協會及人民團體，都各有特色產品，如暖暖區過港社區發展協會的蒜香鹹豬肉及蘿蔔糕、新豐愛鄉協會的素食年菜和素湯品、中興社區發展協會的芋頭雞捲、腿庫及社團法人基隆市脊髓損傷者協會的南棗核桃糕、雪花酥等，都是很好的選擇。

還有碇祥社區發展協會的酒釀和養生黑棗、啟明關懷弱勢協會的年菜與醉蝦、平寮社區發展協會上青的活凍小卷及蝦等，琳瑯滿目。

聯合展售活動還有集點換獎活動，只要到現場13個特色攤位採購商品即可獲得1點，集滿6點可獲得精美禮物。