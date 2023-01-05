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因應春節假期 基隆除夕至初三全市路邊停車格免費

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
因應春節基隆市府公告，除夕至初三全市路邊停車格免費。記者游明煌／攝影
因應春節基隆市府公告，除夕至初三全市路邊停車格免費。記者游明煌／攝影

農曆春節將至，基隆市政府交通處今天公告，1月21日除夕至24日初三共4日，全市路邊停車格暫停收費，小年夜、初四到初六則予調整，部分收費，部分不收費。

市府交通處公告表示，相關收費處理依基隆市公共停車場管理自治條例辦理。春節連續假期自1月20日至1月29日，調整基隆市路邊收費，1月21日除夕至1月24日初三，共計4日全市路邊停車格暫停收費。

1月20日小年夜彈性放假、1月25日初四至1月27日初六，為維持觀光景點周邊停車秩序並配合各商圈營運時間，調整如下：

維持收費路段：仁一路、仁二路、仁三路、信一路、信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路（市府後門）、收費貨車裝卸專用區。

暫停收費路段：中船路、安樂路一段、基金一路208巷、中正路、安一路、中山一、二路段、實踐路、實踐路294巷、深溪路、調和街、漁港三街、百一街、百三街、百六街、百七街、福五街。

市府表示，另外，1月7日、2月4日為補行上班日，比照一般日收費。

因應春節基隆市府公告，除夕至初三全市路邊停車格免費。記者游明煌／攝影
因應春節基隆市府公告，除夕至初三全市路邊停車格免費。記者游明煌／攝影

基隆 除夕 春節

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