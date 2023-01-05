豬哥亮、余天女兒長眠地 擁恆文創5度獲基市府評鑑優等

基隆市政府民政處辦理殯葬服務業查核評鑑，包括擁恆文創園區等5家業者獲評優等，擁恆第5次獲評鑑優等，市府昨天頒獎表揚。影視天王豬哥亮、余天的女兒余苑綺等知名人士都在此長眠。

市府民政處宗教禮儀科人員指出，鎧辰開發「擁恆文創園區」，經評鑑委員審慎查核，無論在環境、服務等各面向都獲得好評，市府頒發優等獎獎牌鼓勵。

鎧辰開發總裁陳振豐表示，非常感謝市府的肯定，會繼續努力，他們把殯葬行業用一個家的概念，用文化、宗教的深度來經營，經29年的努力，打造為一個觀光、打卡景點以及最尊榮的「最後的家」。

陳振豐說，過去民眾印象為所謂的「陰宅」，但他們提升為很陽光尊榮的園區，文創園區從土地取得開始，突破這項產業過往給人的既有印象。

目前園區有影視天王豬哥亮和余天的女兒余苑綺，還有音樂大師陳志遠等，都在擁恆文創園區長眠。余家和豬哥亮交情頗深，余苑綺和豬哥亮作伴。