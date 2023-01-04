宜蘭未來百年發展就看高鐵 壯圍鄉長建議擴大特區範圍

高鐵延伸宜蘭，初步規劃高鐵特定區的用地徵收面積約190公頃，壯圍鄉長沈清山今天要大家把眼光放遠，因宜蘭欠缺大型產業，翻身的契機就看高鐵如何規劃，建議擴大附近235公頃土地納入特區，一次做足，宜蘭未來百年長遠發展，就看高鐵這一次地方政府的想法。

高鐵宜蘭站位於縣政中心以南350公尺，特定區位於宜蘭市與壯圍鄉交界，交通部鐵道局規劃預計徵收190公頃。沈清山鄉長說，宜蘭農地一期稻作利用率不高，他拿桃園航空城4200公頃、青浦高鐵站490公頃做比較，人家面積規劃那麼大，徵收的都是兩期稻作良田，為何別人能？宜蘭不能？高鐵特定區只搞個站址、住商區、維修站，真是「小鼻子、小眼睛」。

沈清山說，高鐵特定區涉及壯圍鄉鄉美福村新福段土地，因基地長條形斜角，造成該區農地零散破碎，灌排水路及 道路阻斷，對新福地區未來發展影響甚鉅。

他建議，為使該區土地有效利用及考量發展，建議把美福村新福段，西至宜11線( 東津路)、東至國道5號，南至宜16線(新南路)，北至縣民大道，約235公頃土地納入高鐵特定區規劃，部分作為觀光、住宅、公園、公設，部分土地做為產業專區，平衡城鄉均衡發展，同時做好引水溝渠，以利農田灌溉。

沈清山指出，宜蘭欠缺產業，人口外流，主要是沒有大型產業，交通不便也是大問題，未來高鐵及62號線完成，交通便利了，產業就會進來，所以宜蘭要預先做好準備，結合高鐵特區釋出農地一併納入產業專區，相信宜蘭會脫胎換骨，奠定未來50年，100年的發展基礎。