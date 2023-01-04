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轉運站等3大工程都延宕 基市府：加強督促監核做好把關

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
轉運站等3大工程都延宕，基市府表示未來加強督促監核做好把關。記者游明煌／攝影
轉運站等3大工程都延宕，基市府表示未來加強督促監核做好把關。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑市政團隊近日盤點基隆市三大工程，包括基隆城際轉運站、文化中心美術館及東岸郵輪廣場進度都延宕，最長逾期1年。市府發言人余治明說，市府盤點各項市政建設，市民有知的權益，未來加強督促監核，讓專業團隊來替市民做好把關。

余治明今天主持重大工程進度匯報記者會，說明基隆市三大工程基隆城際轉運站、文化中心美術館及東岸郵輪廣場進度延宕，他引述今早立委邱臣遠提到基隆田徑場問題，「大型公共工程投入龐大公務經費執行，都是納稅人的血汗錢，在發包與動工之前，政府應做好詳細規畫、慎選廠商。」

余治明指出，基隆城際轉運站工程於108年6月8日開工，契約工期775日曆天，原預定於110年7月21日完工，施工期間陸續因受新冠肺炎疫情、颱風影響，辦理3次變更設計，延至110年12月5日，目前刻正辦理第4次變更設計，預定完工期限將再延後。

余治明說，延宕原因還包括配合周邊其他工程案、後續委外營運廠商、城市博覽會及各單位持續辦理活動會勘等，影響工地施工進度，基隆城際轉運站工程正努力趕工中，截至今年1月2日止，市府將持續督促監、承造單位積極趕工，務必讓設施能夠正常啟用。

東岸郵輪廣場工程在港區範圍部分，他表示，在110年3月31日開工，應於111年10月8日竣工，主要因為東一、東二碼頭年代久遠並且岸體破損，加上纜線交錯造成施工困難，以致工程延宕，市府已請承造廠商對於主結構鋼構材料，於加工廠同步製作，同時與監造單位加強溝通。

余治明提及，在文化中心美術館方面，施工廠商對工地管理不當，設計單位對建材審核耗費過久，工程雖已幾近完工，但尚未報竣工。

此外，承造商與設計監造單位，對變更設計金額還在協商中，市府未來將督促雙方儘速完成協議，做好變更設計與剩餘工作，早日順利完工。

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