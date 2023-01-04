花蓮長者免費健康檢查 社區逾80場開放報名

台灣人口高齡化，花蓮縣政府在歲末年終為老人免費健康檢查，只要是設籍花蓮65歲以上長者及55歲以上原住民長者，可報名免費健康檢查。衛生局即日起在全縣13鄉鎮市衛生所，安排81場次健檢，透過檢查了解健康狀況，也能在長者回診看報告時，給予適當的治療與衛教，守護長輩健康。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，縣府早在2011年推出「長者免費健康檢查服務」，約10年間受惠長者高達10萬2978人次，今年持續辦理本項福利政策；同時藉由社區健檢活動，醫療團隊進駐社區、部落就近服務。

長者健檢項目包含血液、血糖、肝功能、甲狀腺功能檢查、失智症相關檢驗、貧血等，其中特別針對血液中的維他命D檢測，主要原因為研究顯示，年長者肌膚合成維他命D的效率較差，加上疫情期間長時間待在家，或飲食攝取不足等，容易造成骨質疏鬆及骨折，需要檢測維他命D是否充足。

除了長者免費健康檢查，朱家祥指出， 40至64歲成人每3年可做1次免費健康檢查；35歲以上小兒麻痺患者，每年1次免費健康檢查。另外，被稱為四大癌症的子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌，及B、C型肝炎篩檢（45歲至79歲一般民眾可終身接受一次篩檢服務，原住民為40至79歲），請民眾把握自身權益。