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台東景點「加路蘭遊憩區」傳將停車收費 民眾反應兩極

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東東海岸知名景點「加路蘭遊憩區」傳出2月1日將停車收費，引來熱議。東海岸國家風景區管理處澄清收費時間點，但表示已和委託停車場業者規畫科技化的停車管理系統。記者尤聰光／攝影
台東東海岸知名景點「加路蘭遊憩區」傳出2月1日將停車收費，引來熱議。東海岸國家風景區管理處澄清收費時間點，但表示已和委託停車場業者規畫科技化的停車管理系統。記者尤聰光／攝影

台東東海岸知名景點「加路蘭遊憩區」傳出2月1日將停車收費，引來熱議。東海岸國家風景區管理處澄清收費時間點，但表示已和委託停車場業者規畫科技化的停車管理系統。

東管處副處長高堂貴表示，基於使用者付費及人流車流統計，確實有委託停車場業者規畫科技化的停車管理系統，但目前還沒有完成相關的申請，收費日期尚未確定，待建置好就會收費。

加路蘭遊憩區原為空軍建設志航基地時的廢棄土置放場所，經東管處數次以生態工法整建後，新增停車場、觀景台及裝置藝術，整理成一個富有風情的遊憩區域與休息站，每年吸引破萬人次造訪。

由於遊憩區內室免費停車，近日傳出2月1日起將比照鄰近的小野柳風景區開始停車收費，消息一出引起熱議，民眾反應兩極，有人支持，但也有旅遊業者希望東管處再考慮。

「使用者付費很合理，她支持收費。」陳姓遊客說，觀光景點的環境本來就要維持，而這需要人力來維護，停車收費來支應維護費用，剛好而已，她也相信有整理，環境才會更舒適漂亮。

另遊覽車導遊鄭小姐說，他們一天下來停駐十幾個風景區，光停車費用就要1千多元，若加路蘭也要停車收費，又增加開銷減少利潤，她認為加路蘭是否要收費，東管處應該再考慮一下。

東管處表示，未來加路蘭風景區的停車管理系統會和小野柳風景區的設備結合，做為觀光人流車流的即時統計監測示範點，也可以提供遊客即時停車位查詢資訊。

台東東海岸知名景點「加路蘭遊憩區」傳出2月1日將停車收費，引來熱議。東海岸國家風景區管理處澄清收費時間點，但表示已和委託停車場業者規畫科技化的停車管理系統。記者尤聰光／攝影
台東東海岸知名景點「加路蘭遊憩區」傳出2月1日將停車收費，引來熱議。東海岸國家風景區管理處澄清收費時間點，但表示已和委託停車場業者規畫科技化的停車管理系統。記者尤聰光／攝影

停車場 小野 野柳

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