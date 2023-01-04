怎麼睡？基隆港旁住戶質疑業者違反協議 凌晨裝卸貨櫃

基隆市鄰近基隆港東8碼頭的北屋新城社區住戶，承受裝港埠裝卸貨櫃及電力設備低頻噪音之苦。住戶質疑物流公司違反協議，凌晨還在吊掛貨櫃，連署陳情討公道。業者表示，會要求第一線同仁遵守作業時間規定；基隆港務分公司說，會加強巡查，避免冷凍貨櫃低頻擾民。

基隆市中正區入船里位在中正路旁的北屋新城社區住戶，日前召開區分所有權人會議，住戶不滿聯興國際物流公司違反協議，竟在半夜作業，從船上卸下貨櫃，製造噪音。有人說，被巨大聲響吵醒後，根本就無法再入睡。

住戶表示，已受聯興公司產生的噪音欺壓20多年，2019年8月在東8碼頭加裝冷棟櫃充電樁後，還得承受24小時發出低頻噪音。明明在東10到12碼頭還有作業空間，沒想到業者只考量自身方便和利益，把冷凍貨櫃擺在東8碼頭，造成居民痛苦。

聯興董事王進興說，會要求第一線人員遵守作業時間規定，晚上9點半到隔天上午7點半不作業，中午也要休息半小時，減低對住戶生活的干擾。

基隆港務分公司表示，2020年9月接獲北屋新城住戶陳情東8碼頭冷凍櫃低頻噪音擾民，就責請聯興提出改善計畫。為確實監督聯興落實改善行為，去年1月起加強東8碼頭巡查機制，查獲堆置冷凍櫃，就會聯繫聯興盡速撤離。

港方說，曾到社區住戶家中監測平均音量，分貝值低於噪音管制區劃定作業準則規定。設置在東9固定式24小時連續噪音監測儀紀錄，去年12月監測結果，每日平均音量為69.23分貝，也符合法規。